  • BIST 1.551
  • Altın 409,262
  • Dolar 7,3583
  • Euro 8,9071
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA7435 test, 35 pozitif vaka

Darp zanlısı mahkemede

» »
Hamitköy Ağıllar Bölgesinde arazilerinden geçmemeleri için koymuş oldukları tır dorsesini kaldırdıkları gerekçesi ile çıkan kavgada müşteki U.S’nin çenesini kıran zanlı İbrahim Karahüseyin tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Darp zanlısı mahkemede

Hamitköy Ağıllar Bölgesinde arazilerinden geçmemeleri için koymuş oldukları tır dorsesini kaldırdıkları gerekçesi ile çıkan kavgada müşteki U.S’nin çenesini kıran zanlı İbrahim Karahüseyin tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Ergüleç, zanlı İbrahim Karahüseyin'in 27 Şubat 2021 tarihinde, saat 12.00 raddelerinde Hamitköy Ağıllar Bölgesinde arazilerinden geçmemeleri için koymuş oldukları tır dorsesini kaldırdıkları gerekçesiyle U.S Ve M.E. ile tartışmaya girdiğini belirterek, zanlının daha sonra söz konusu iki şahsın yüzlerine elleriyle vurarak darp ettiğini kaydetti. Müştekilerden ve 2 görgü tanığından ifade alındığını dile getiren Ergüleç, tüm ifadelerde zanlının suç işlediği yönünde beyanlarda bulunulduğunu ifade etti. Ergüleç, müştekilerin aynı gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden kontrolden geçirildiğine işaret ederek, vücutlarında darp ve cebir izine rastlandığını anlattı. Zanlının aynı gün gönüllü ifade verdiğini söyleyen Ergüleç, zanlının U.S.'nin de kendisine vurduğunu söyleyip suçunu itiraf ettiğini vurguladı. Ergüleç, zanlının aleyhine darp suçu ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, tüm ifadelerin temin edilmesinin ardından zanlının gönderildiğini kaydetti. Darp edilen U.S.'nin ağrılarının geçmemesi üzerine 1 Mart tarihinde Yakın Dogu Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Servisine giderek muayeneden geçtiğini dile getiren Ergüleç, muayene sonucunda zanlının çenesinin kırık olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Ergüleç, U.S.'nin 2 Mart tarihinde Lefkoşa Adli Şubeye gelerek çenesinin kırıldığını anlatıp zanlı aleyhine tekrar şikâyetçi olduğuna dikkat çekerek, zanlıya telefonla ulaşıldığını ve zanlının Lefkoşa Adli Şubeye gelmesinin sağlandığını söyledi. Ergüleç zanlının aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığına vurgu yaparak, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

mahkeme---vahim-zarar.jpg

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması,  10 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 125'er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İthali yasak sigarayla yakalandı03 Mart 2021 Çarşamba 12:35
  • Uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı artıyor03 Mart 2021 Çarşamba 12:30
  • Aynı kişiyi 2 kere soydular, zorla havale yaptırdılar, para ve eşya çaldılar03 Mart 2021 Çarşamba 12:25
  • Amcaoğlu: Mart ayı sonuna kadar 10 bine yakın öğrenci gelecek03 Mart 2021 Çarşamba 12:18
  • Sinovac aşısının Türkiye sonuçları açıklandı03 Mart 2021 Çarşamba 12:05
  • Heyetler arası görüşmeye geçildi03 Mart 2021 Çarşamba 12:00
  • 1 hasta yoğun bakımdan çıkarıldı03 Mart 2021 Çarşamba 11:58
  • Fırat Borak yazdı...03 Mart 2021 Çarşamba 11:56
  • Amcaoğlu'ndan yüzyüze eğitim açıklaması03 Mart 2021 Çarşamba 11:53
  • Zaroğlu:''Bölünme Korkusu Yaratılıyor''03 Mart 2021 Çarşamba 11:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti