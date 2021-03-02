  • BIST 1.533
  • Altın 407,383
  • Dolar 7,3425
  • Euro 8,8264
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA6133 test yapıldı, 38'i yerel 41  pozitif vaka

DAÜ Bir-Sen:''İhtiyacımız olan şey hemen şimdi AŞI'dır!''

» »
DAÜ Bir-Sen bir açıklama yayınladı
DAÜ Bir-Sen:''İhtiyacımız olan şey hemen şimdi AŞI'dır!''

DAÜ Bir-Sen bir açıklama yayınladı:

İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY HEMEN ŞİMDİ AŞI’dır!

28 Şubat 2021 tarihinde Rektörlükten gelen bir mail ile 1 Mart 2021 tarihinden itibaren tüm üniversite çalışanları akademik, yönetsel ve işçiler (Lefkoşa ve Girne bölgesinde ikamet edenler hariç) tam kadro göreve çağrılmışlardır.

Üniversitemizde yüz yüze eğitim sadece mezun durumunda olan öğrenciler ile Nisan ayında yapılacak olması bir nebze bizler için riski azaltmış olsa dahi idari işleri yürütmekte olan yönetsel ve işçi çalışanlar halen kampüste öğrenci ile temas halinde ve sağlıkları riske edilerek tam kadro ile çalıştırılmaktadır.

Yerel bulaşın bitmemesi ve hastalığın her gün artmaya devam etmesi nedeni ile personelin sadece maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çalıştırılması kabul edilemezdir.

Çalışanlar arasında huzursluk yaratan bir diğer konu ise üniversitemizde bazı yöneticilerin, fakültelerin ve birimlerin aşılanmasına rağmen geriye kalan personel için ciddi girişimlerin halen yapılmamasıdır.

Tüm DAÜ çalışanlarının sağlığı için sendika olarak taleplerimiz aşağıdaki gibidir

-          Rotasyonlu çalışma sisteminin tüm üniversitede hemen tekrar uygulanmaya konulması

-          Personelin tümünün vakit kaybetmeden aşılanması (öncelik sırası öğrenci ile bire bir temas eden birimler/kişiler, yaştan dolayı ve kronik sağlık problemleri olan personel olmak üzere tüm personelin aşılanması)

-          Halen özellikle yurtlarda görev yapan personel başta olmak üzere yurtlarda kalan öğrencilere ve diğer tüm birimlerde çalışanlara PCR testlerinin düzenli yapılması

-          Kampüs içerisinde toplu etkinliklerin yapılmaması (basketbol/tenis v.b. sahalarda spor faaliyetleri ve ibadet gibi toplu etkinlikler)

Saygılarımızla

DAÜ BİR-SEN

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aşıkoğlu:"Kıb-Tek'in içinde mafya var!"02 Mart 2021 Salı 15:42
  • Zaroğlu:Bölünme İle YDP Kelimelerini Yan Yana Koyanlar, Partinin Bölünmesinin Temelini Atıiyorlar”02 Mart 2021 Salı 15:22
  • Amcaoğlu:“Boş yere panik yaratmayın, insanları sıkıntıya sokmayın”02 Mart 2021 Salı 15:19
  • Başbakan Saner Türkiye’ye gitmek üzere adadan ayrıldı02 Mart 2021 Salı 15:00
  • TUTDER Yardım Paketleri Dağıtılmaya Başlandı02 Mart 2021 Salı 14:42
  • Lefke’deki Sivil Toplum Örgütleri Hükümete Seslendi: “Lefke’ye Yeni Maden Ocağı Açılmasını Hiçbir Şartta Kabul Etmeyeceğiz”02 Mart 2021 Salı 14:35
  • Başbakanlık Akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı02 Mart 2021 Salı 14:27
  • Cumhurbaşkanı Tatar, 5+BM Öncesinde Akademisyenlerle Bir Araya Geldi02 Mart 2021 Salı 14:10
  • En fazla yağış nereye düştü?02 Mart 2021 Salı 13:55
  • Özyiğit:“Vatandaş Geçim Sıkıntısında”02 Mart 2021 Salı 13:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti