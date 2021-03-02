DAÜ Bir-Sen:''İhtiyacımız olan şey hemen şimdi AŞI'dır!''

DAÜ Bir-Sen bir açıklama yayınladı:

İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY HEMEN ŞİMDİ AŞI’dır!

28 Şubat 2021 tarihinde Rektörlükten gelen bir mail ile 1 Mart 2021 tarihinden itibaren tüm üniversite çalışanları akademik, yönetsel ve işçiler (Lefkoşa ve Girne bölgesinde ikamet edenler hariç) tam kadro göreve çağrılmışlardır.

Üniversitemizde yüz yüze eğitim sadece mezun durumunda olan öğrenciler ile Nisan ayında yapılacak olması bir nebze bizler için riski azaltmış olsa dahi idari işleri yürütmekte olan yönetsel ve işçi çalışanlar halen kampüste öğrenci ile temas halinde ve sağlıkları riske edilerek tam kadro ile çalıştırılmaktadır.

Yerel bulaşın bitmemesi ve hastalığın her gün artmaya devam etmesi nedeni ile personelin sadece maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak çalıştırılması kabul edilemezdir.

Çalışanlar arasında huzursluk yaratan bir diğer konu ise üniversitemizde bazı yöneticilerin, fakültelerin ve birimlerin aşılanmasına rağmen geriye kalan personel için ciddi girişimlerin halen yapılmamasıdır.

Tüm DAÜ çalışanlarının sağlığı için sendika olarak taleplerimiz aşağıdaki gibidir

- Rotasyonlu çalışma sisteminin tüm üniversitede hemen tekrar uygulanmaya konulması

- Personelin tümünün vakit kaybetmeden aşılanması (öncelik sırası öğrenci ile bire bir temas eden birimler/kişiler, yaştan dolayı ve kronik sağlık problemleri olan personel olmak üzere tüm personelin aşılanması)

- Halen özellikle yurtlarda görev yapan personel başta olmak üzere yurtlarda kalan öğrencilere ve diğer tüm birimlerde çalışanlara PCR testlerinin düzenli yapılması

- Kampüs içerisinde toplu etkinliklerin yapılmaması (basketbol/tenis v.b. sahalarda spor faaliyetleri ve ibadet gibi toplu etkinlikler)

Saygılarımızla

DAÜ BİR-SEN