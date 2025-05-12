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DAÜ’de 17. Psikoloji Günleri Başlıyor: Suç, Şiddet ve Psikoloji Masaya Yatırılacak

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“Kuramdan Uygulamaya: Suç, Şiddet ve Psikoloji” temasıyla düzenlenen etkinlikte, farklı ülkelerden akademisyenler ve uzmanlar adli psikoloji alanındaki güncel yaklaşımları DAÜ’de paylaşacak.
DAÜ’de 17. Psikoloji Günleri Başlıyor: Suç, Şiddet ve Psikoloji Masaya Yatırılacak

DAÜ 17. PSİKOLOJİ GÜNLERİ BAŞLIYOR

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Psikoloji Öğrencileri Kulübü tarafından düzenlenecek olan 17. Psikoloji Günleri bu yıl “Kuramdan Uygulamaya: Suç, Şiddet ve Psikoloji” teması ile 12-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda hem Türkçe hem İngilizce dillerinde gerçekleştirilecek.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) katılacak olan uzmanların yanı sıra Türkiye, Almanya ve Polonya’dan adli bilimler ve adli psikoloji alanında uzman akademisyenler ve uygulamacılar etkinlikte yer alacak.

 

17. Psikoloji Günleri, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü, saat 09.00’da gerçekleştirilecek olan açılış konuşmalarının ardından başlayacak. Program kapsamında Prof. Dr. Abdullah Çoşkun Yorulmaz “Adli Bilimler Perspektifinden Çocukluk Dönemi”, Yrd. Doç. Dr. Ezgi Ildırım “Şiddet: Nasıl Tanımlıyor ve Açıklıyoruz?” (Türkçe - İngilizce), Prof. Dr. Mehmet Metin Erginel, Yrd. Doç. Dr. Ayşenur Talat Zrilli ve Prof. Dr. Fatih Bayraktar “Farklı Disiplinlerin Gözünden Öfke, Saldırganlık ve Şiddeti Anlamak” (Türkçe - İngilizce), Wiktoria Rabinska “Sanal Gerçeklikte Görgü Tanıklarının Belleğini Keşfetmek: Bellek Araştırmalarına Teknolojik Bir Yaklaşım (Exploring Eyewitness Memory in Virtual Reality: A Technological Appoarch To Memory Research)” ve Adam Siwiak “Şüphe Dogmaya Dönüştüğünde: Komploların ve Südobilimin Psikolojisi (When Doubt Becomes Dogma: The Psychology of Conspiracies and Pseudoscience)” konularında sunumlar gerçekleştirecek. Sunumların ardından “Şiddet Genlerimizde Mi, Deneyimlerimizde Mi?” konulu Türkçe atölye çalışması gerçekleştirilecek.

 

Sunumlar Devam Edecek

13 Mayıs 2025 Salı günü devam edecek olan 17. Psikoloji Günleri kapsamında Ömür Yılmaz, Reşat Şaban ve Deniz Altıok tarafından “Suç, Şiddet ve Adaletin Kesişiminde Sivil Toplum Çalışmaları” (Türkçe - İngilizce) konulu panel gerçekleştirilecek. Ardından Dr. Elif Gündüz “Hedef Odaklı Müdahalelerin Suç Prognozuna Etkisi R-N-R Prensibinin Uygulaması” sunumunu Türkçe ve İngilizce olarak program kapsamında sunacak.

 

Doç. Dr. Aycan Kapucu tarafından ise “Görgü Tanığının Gözünden Gerçeklik: Duyguların Tanık Belleği Üzerindeki Etkisi” konulu sunum Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilecek. Sunumların ardından Psikoloji öğrencileri tarafından “Beyin hasarı/psikolojik/nörolojik rahatsızlıkları kanıtlanmış kişiler şiddet içeren eylemlerden dolayı cezai olarak tam olarak sorumlu tutulmalı mıdır?” konulu münazara gerçekleştirilecek. Program kapsamında eş zamanlı olarak atölye çalışmaları da düzenlenecek.

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