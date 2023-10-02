DAÜ'ye Rektör aranıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı’ndan yapılan Duyuru ile Rektör Münhaline çıkıldı.

İşte çıkılan münhal;

Doğu Akdeniz Üniversitesi “Rektörlük” makamı için başvuru kabul edilecektir.

Aranan Nitelikler:

Profesör unvanına sahip olmak (DAÜ ADEK Kriterlerini karşılamak; adek.emu.edu.tr), doktora unvanından sonra üniversitelerde akademik kariyerli olarak veya uluslararası kuruluşlarda veya devlet sektörü veya özel sektörde en az 15 yıl başarılı hizmet vermiş olmak Yükseköğretim amaç, ilke ve sistemleri hakkında geniş bilgi sahibi olmak. Pek iyi derecede İngilizce bilmek. İkinci ve üçüncü yabancı dil bilmek tercih nedenidir.

Başvurular “Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası" uyarınca, Senato tarafından değerlendirilecek ve seçilen aday Vakıf Yöneticiler Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

Başvurular, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı, Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı'na yapılacaktır. Adaylar, içerisinde istenilen belgelerin bulunduğu kapalı başvuru zarflarını içerisinde ve üzerine sadece “Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Münhali" yazarak, posta ile ya da elden Doğu Akdeniz Üniversitesi Evrak Birimi kanalıyla, Vakıf Yöneticiler Kurulu Sekreteryası'na sunacaklardır. (Tel: +90 392 630 3232).

Başvurular, en son 6 Ekim 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Vakıf Yöneticiler Kurulu Sekreteryası'na yapılacaktır.

Başvuru ile İlgili Ayrıntılı Bilgiler:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu – Rektör Adayı Saptama Komitesi (RASK)" Başkanlığı'nın https://rask.emu.edu.tr adresinden duyuracağı telefon numarası veya rask@emu.edu.tr e-posta adresine elektronik posta göndererek edinilebilir.

Özlük Hakları:

Maaş: Profesör maaşına (barem 7) ek olarak Rektör makam ödeneği

13'üncü maaş ikramiyesi

KKTC yasalarına uygun olarak Sosyal Sigorta ve

İhtiyat Sandığı yatırımı

Lojman

Detaylı Bilgi ve Başvurular İçin İletişim Bilgileri:

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı, Gazimağusa

Tel: +90 392 630 3232