  • BIST 8469.29
  • Altın 1621.977
  • Dolar 27.4547
  • Euro 28.9554
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATatar, bugün siyasi parti temsilcileriyle görüşecek

DAÜ'ye Rektör aranıyor

» »
DAÜ'ye Rektör aranıyor
DAÜ'ye Rektör aranıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı’ndan yapılan Duyuru ile Rektör Münhaline çıkıldı.

 

İşte çıkılan münhal;

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi “Rektörlük” makamı için başvuru kabul edilecektir.

Aranan Nitelikler:

  1. Profesör unvanına sahip olmak (DAÜ ADEK Kriterlerini karşılamak; adek.emu.edu.tr), doktora unvanından sonra üniversitelerde akademik kariyerli olarak veya uluslararası kuruluşlarda veya devlet sektörü veya özel sektörde en az 15 yıl başarılı hizmet vermiş olmak
  2. Yükseköğretim amaç, ilke ve sistemleri hakkında geniş bilgi sahibi olmak.
  3. Pek iyi derecede İngilizce bilmek. İkinci ve üçüncü yabancı dil bilmek tercih nedenidir.

Başvurular “Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası" uyarınca, Senato tarafından değerlendirilecek ve seçilen aday Vakıf Yöneticiler Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

Başvurular, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı, Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı'na yapılacaktır.  Adaylar, içerisinde istenilen belgelerin bulunduğu kapalı başvuru zarflarını içerisinde ve üzerine sadece “Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Münhali" yazarak, posta ile ya da elden Doğu Akdeniz Üniversitesi Evrak Birimi kanalıyla, Vakıf Yöneticiler Kurulu Sekreteryası'na sunacaklardır. (Tel: +90 392 630 3232).

Başvurular, en son 6 Ekim 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Vakıf Yöneticiler Kurulu Sekreteryası'na yapılacaktır.

Başvuru ile İlgili Ayrıntılı Bilgiler:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu – Rektör Adayı Saptama Komitesi (RASK)" Başkanlığı'nın https://rask.emu.edu.tr adresinden duyuracağı telefon numarası veya rask@emu.edu.tr e-posta adresine elektronik posta göndererek edinilebilir.

Özlük Hakları:

  • Maaş: Profesör maaşına (barem 7) ek olarak Rektör makam ödeneği
  • 13'üncü maaş ikramiyesi
  • KKTC yasalarına uygun olarak Sosyal Sigorta ve
  • İhtiyat Sandığı yatırımı
  • Lojman

Detaylı Bilgi ve Başvurular İçin İletişim Bilgileri:

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanlığı, Gazimağusa
Tel: +90 392 630 3232

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manavoğlu: Anayasa değişikliği konuşmak oyuncak değildir02 Ekim 2023 Pazartesi 14:29
  • KKTF Antrenörlük Kursu ve TTF 12 Yaş Milli Takım Kampı02 Ekim 2023 Pazartesi 13:00
  • Aileye Dokunmak, Geleceğe Değerli Bir Miras Bırakmak Demektir02 Ekim 2023 Pazartesi 12:57
  • Erhürman: Bu halk yoksullaşmayı, yoklaşmayı, çocuklarının göç etmek zorunda bırakılmasını kabul etmiyor02 Ekim 2023 Pazartesi 12:55
  • 16 adet yangında 1.276.600 TL zarar02 Ekim 2023 Pazartesi 12:51
  • Sahte Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Başkasının Kimliğine Bürünmek Ve Sahte Davranışla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs02 Ekim 2023 Pazartesi 12:50
  • Sahte reçete soruşturması... Bir eczacı ve bir eczacı kalfasına ikişer gün ek tutukluluk...02 Ekim 2023 Pazartesi 12:46
  • Bir haftada 59 kaza, 33 yaralı...02 Ekim 2023 Pazartesi 12:29
  • Lefkoşa ve Girne'de Yetkili Makamdan İzinsiz Müzik Yayını Yapmak02 Ekim 2023 Pazartesi 12:17
  • Yaralama ve Ciddi Darp02 Ekim 2023 Pazartesi 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti