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Değirmenlik'te 3 pozitif vaka!

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Değirmenlik Belediyesi sosyal medya hesabından 3 kişinin coronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu
Değirmenlik'te 3 pozitif vaka!

Değirmenlik Belediyesi sosyal medya hesabından 3 kişinin coronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu:

BU VİRÜSÜ YENECEĞİZ, BİRLİKTE BAŞARARACAĞIZ

Değerli Bölge Halkımız,

KKTC Sağlık Bakanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Değirmenlik Belediyesi işbirliğinde dün bölgemizde 728 kişiye PCR testi yapılmıştır. Bu test sonuçlarından sadece üç tanesi pozitif çıkmış, 725 kişinin test sonucu NEGATİF çıkmıştır.

Sosyal Mesafemizi koruyalım, kalabalıklardan uzak duralım, maskemizi takalım ve hijyenimize özen gösterelim.

Bu dönemde işbirliği içeriğinde çalıştığımız Sağlık Bakanlığı'na, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eder, kolaylıklar dileriz.

Sağlıkla kalın.

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