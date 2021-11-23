  • BIST 1.785,09
  • Altın 720,28
  • Dolar 12,6031
  • Euro 14,2052
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİsrail'de çocukların aşılanmasına başlanıyor

Delta varyantıyla ilgili sevindiren gelişme: Hata vermeye başladı

» »
Japonya'da görevli bilim insanları koronavirüsün baskın mutasyonu haline gelen Delta varyantı ile ilgili dikkat çekici araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Delta varyantıyla ilgili sevindiren gelişme: Hata vermeye başladı

Japonya’da yapılan bir araştırma koronavirüsünün baskın mutasyonu haline gelen Delta varyantı ile ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı…

Mishima’daki Ulusal Genetik Enstitüsü’nde görevli bilim insanları koronavirüsünün mutasyona uğramadan önce evrim sürecinde çok ani genetik değişiklikler meydana geldiğini duyurdu.

Japan Times’a konuşan genetik profesörü Ituro Inoue, "Japonya’da Delta varyantı çok hızlı bulaşıyor ve diğer varyantları geride bırakıyor. Fakat mutasyonlar arttıkça, biz bu virüsün hata vermeye başladığını görüyoruz ve kendisinin kopyalarını yaratamıyor ve çoğalamıyor" dedi.

"HALEN GÜÇLÜ VE CANLI AMA…"

Üç ay önce Delta varyantının ülke genelinde çok büyük bir hızla yayıldığını fakat son dönemde günde sadece 140 Delta varyantı tespit edildiğini açıklayan Profesör Inoue, "Delta varyantı halen canlı ve güçlü fakat vaka sayılarının azalması sebebiyle mutasyonların doğal yok oluşa doğru ilerlediğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Ağustos ayında vaka sayılarının 23 bine ulaştığı ülkede geçen hafta cuma günü başkent Tokyo’da sadece 16 yeni vaka açıklanmıştı.

Virüsün çoğalma konusunda hata vermesinin evrimsel olarak ölüme doğru yaklaştığını söyleyen İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Dr. Simon Clarke, "Virüs çok fazla mutasyondan geçiyor ve bir noktadan sonra çoğalmıyor. Bir virüs bu noktaya geldiğinde ölüyor demektir. Bu bir insanın çocuğu olmaması ve genetik olarak ilerlemesinin durmasına da benzetilebilir" ifadlerini kullandı.

 

Sözcü.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Folik asidin kanıtlanmış 6 faydası!22 Kasım 2021 Pazartesi 21:04
  • BEBEK KOKUSUNA dair dikkat çeken araştırma!22 Kasım 2021 Pazartesi 20:50
  • Aşı karşıtlarının tezleri çöktü... FDA takviye dozdaki yan etkileri açıkladı!22 Kasım 2021 Pazartesi 20:32
  • Bilim insanları böcek ilacına alternatif bitki üretti22 Kasım 2021 Pazartesi 15:41
  • Akciğer kanserinin tedavisinde 3 önemli gelişme22 Kasım 2021 Pazartesi 14:46
  • Elektronik Sigara Kalp Krizine Yol Açabilir21 Kasım 2021 Pazar 21:46
  • Daha Bulaşıcı Ve Daha Öldürücü21 Kasım 2021 Pazar 21:24
  • Bağışıklığın Olmazsa Olmazı C Ve D Vitamini21 Kasım 2021 Pazar 20:53
  • BELLİ OLDU! İşte uzun Covid-19’un en belirgin yan etkisi...21 Kasım 2021 Pazar 20:37
  • Kilo Vermeyi Engelleyen Faktörler21 Kasım 2021 Pazar 20:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti