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Deniz:''Hükümet 13.Maaşların yarısını aşıya ödeseydi herkes aşılanmış olacaktı''

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Ekonomi Eski Bakanı Derviş Kemal Deniz sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı
Deniz:''Hükümet 13.Maaşların yarısını aşıya ödeseydi herkes aşılanmış olacaktı''

Ekonomi Eski Bakanı Derviş Kemal Deniz sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Detay-Sosyal Medya

Derviş Kemal Deniz açıklamasında 13.Maaşların yarısının aşıya ödendiği taktirde tüm toplumun aşılanmış olacağını belirtti.

Deniz'in açıklaması şu şekilde:

Bir doz Biontech aşı 19.50 Dolar İki dozu 39 ABD Dolar Nüfusumuz kaç ? Diyelim 400 Bin kişi 400 Bin kişi için Biontech firmasına ödenecek 15.6 milyon Dolar Bu da 117 milyon TL yapar Hükümet 13 üncü maaşların yarısını aşıya ödeseydi KKTC'nde herkes aşılanmış olacaktı.

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