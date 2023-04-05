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Deprem bölgelerindeki gizli risk ;Asbest tehlikesi

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Asbest nedir? Deprem bölgelerindeki gizli risk asbest tehlikesi…
Deprem bölgelerindeki gizli risk ;Asbest tehlikesi

Depremde yıkılan evlerin yaydığı asbest tehlikesi Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde yaşanıyor. Asbest, özellikle 80'li yıllardan önce inşa edilen binalarda yalıtım, çatı kaplama ve döşeme gibi yapı malzemelerinde yaygın olarak uygulanıyordu ancak kullanıldığı binalar yıkıldığında, çevredeki insanlar asbeste maruz kalabilir, kansere ve solunum yolu hastalıklarına yol açabilir.

Asbest, bilinen sağlık riskleri nedeniyle kullanımı büyük ölçüde yasaklandı ancak geçmişte uygulandığı binalarda tehlikesini sürdürüyor. Asbest liflerine maruz kalma riski, özellikle depremde hasar görmüş veya yıkılmış binaların temizlenmesi ve yıkılması sırasında yükseliyor, zira bu faaliyetler sırasında lifler kolayca havaya salınabilir.

ASBEST NEDİR?

Asbest, ısıya, ateşe ve elektriğe karşı direnci nedeniyle bir zamanlar inşaat ve endüstride yaygın olarak kullanılan bir mineraldir. Ancak 1960’larda asbestin akciğer kanseri, mezotelyoma ve asbestoz gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği keşfedildi.

Asbestin hikayesi, kandillerin fitilleri ve yanmaz kumaş olarak kullanıldığı eski çağlarda başlıyor ancak modern endüstride kullanımı, mükemmel bir yalıtkan ve yanmaz malzeme olduğunun keşfedildiği 1800’lerin sonunda başladı. Asbest yalıtım, çatı kaplama, döşeme ve otomotiv parçaları dahil olmak üzere çok çeşitli ürünlerde kullanıldı.

Asbest o kadar yaygın hale geldi ki sigara filtrelerinde bile kullanıldı ve sigara içenler arasında akciğer kanseri riskinin artmasına neden oldu.

O zamandan beri asbest birçok ülkede yasaklandı ve kullanımını sınırlamak için katı düzenlemeler getirildi. Bununla birlikte, özellikle eski binalarda ve asbest içeren ürünlerde ciddi bir sağlık tehlikesi olmaya devam ediyor.

DEPREMDE YIKILAN EVLERDE ASBEST TEHLİKESİ

Asbest içeren binalar hasar gördüğünde veya yıkıldığında, lifler havaya salınabilir ve çevredeki insanlar bunlara maruz kalabilir. Bu lifler, iltihaplanmaya, yara izine neden olabilecekleri ve sonunda kansere, mezotelyoma ve diğer ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açabilecekleri akciğerlere yerleşebilir.

Asbest liflerine maruz kalma riski, özellikle depremde hasar görmüş veya yıkılmış binaların temizlenmesi ve yıkılması sırasında yüksektir, çünkü bu faaliyetler sırasında lifler kolayca havaya salınabilir.

Asbeste maruz kalmanın etkilerinin ortaya çıkması onlarca yıl alabilir, bu da geçmişte asbeste maruz kalan pek çok insanın sağlık üzerindeki yıkıcı etkilerini ancak şimdi deneyimlediği anlamına gelir.

Asbest içeren binaların temizliği ve yıkımı sırasında koruyucu giysi ve maske takılması, lif salınımını azaltmak için malzemelerin ıslatılması ve malzemelerin yerel yönetmeliklere uygun olarak atılması gibi uygun önlemlerin alınması önemlidir.

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