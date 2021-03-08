Derya:Eşitlik sağlayıcı düzenlemeleri yürürlüğe koymak hepimizin görevidir.

Doğuş Derya, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek adına, kadınlarla ilgili aşağılayıcı anlamlar taşıyan atasözleri ve deyimleri, ‘kadın’ ifadesi yerine ‘erkek’ ifadesi koyarak “tersten okudu”, ironi yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa milletvekili Doğuş Derya, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek adına, kadınlarla ilgili aşağılayıcı anlamlar taşıyan atasözleri ve deyimleri, ‘kadın’ ifadesi yerine ‘erkek’ ifadesi koyarak “tersten okudu”, ironi yaptı. Derya, “Kadının kalbine giden yol midesinden geçer”, “Evlenilecek adamlar var, eğlenilecek adamlar var”, “Babasına bak oğlunu al, kenarına bak bezini al”, “Yemeğin salçalısı, erkeğin kalçalısı”, “Oğlanı gönlüne göre bırakırsan ya davulcuya kaçar, ya zurnacıya” ifadelerini kullandı.

Tersine çevrildiğinde gülümseten bu atasözlerinin kadınları ikincil gören, ayrımcı atasözleri olduğunu vurgulayan Derya, “Bunlar biz kadınlar için hiç komik değil. Bunun altında yatan ataerkil ayrımcılıktır. Biz, eşitlik olmadığı müddetçe adalet olmayacağına inanıyoruz ve bundan dolayı ironi yapmak istedim” şeklinde konuştu

“KADINLARIN YÜZDE 2,3’Ü ÜCRETSİZ EV İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞIYOR”

KKTC İstatistik Kurumu’nun yayınladığı son verileri aktaran Derya, nüfusun yüzde 46’sının kadın olduğunu, bunlardan yüzde 74,2’sinin 15 ile 64 yaş olduğunu belirtti. Derya’nın aktardığı veriler şöyle:

• İş gücüne katılım oranlarına bakıldığında; kadınlar yüzde 37,9’unu, erkekler ise yüzde 62,6’sını erkekler oluşturuyor.

• Kadınların yüzde 12,2’si işsiz, erkeklerin ise yüzde 9’u.

• Kadınların sadece yüzde 11,6’sı işveren olarak çalışıyor.

• Kadınların yüzde 2,3’ü ücretsiz ev işçisi olarak çalışıyor. Ücretsiz ev işçisi olarak çalışan erkek ise yok.

• Kadınların yüzde 90’ı, hizmet sektöründe çalışıyor.

• Son 3 yılda, 2 bin 358 kadın, şiddete uğramasından ötürü polise başvurdu.

• 2021 yılının ilk iki ayında 141 kadın, şiddete uğraması nedeniyle polise başvurdu.

“YAPTIĞMIZ DÜZENLEMEYLE KADIN VEKİL ORANI YÜZDE 8’DEN 18’E ÇIKTI”

Derya sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Aslında bu KKTC Meclisi’nde kadına yönelik her türlü ayrımcılığım önlenmesi sözleşmesi 1996 yılında geçti. Aile yasasını demokratikleştiren ilk adımlar 1996 yılında atıldı, 2015 yılında kadınların soyadlarını kendi çocuklarına verebilmesi, velayet, nafaka gibi düzenlemeleri biz yaptık. 2014 yılında büyük bir ceza yasası paketiyle cinsel nitelikli suçları yeniden düzenledik. İstanbul Sözleşmesi 4500 imzayla 5 Aralık 2011’de geçti. Ne mutlu bize ki cinsiyet kotasıyla ilgili düzenlemeyi Siyasal Partiler Yasası’na 2015 yılında koyduk ve kadın milletvekili oranı ilk defa yüzde 8’den yüzde 18’e çıktı. İnsan ticareti kaçakçılığını düzenleyen yasal değişikliği Mart 2020’de yaptık. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasası 2014 yılında geçti. Ama maalesef halen daha bu yasanın gereklilikleri ülkemizde yürürlüğe girmedi.”

“SARAYLARA AYRILAN PARALARLA…”

“Genel olarak bu eşitlik sağlayıcı mekanizmaların yasal düzeyde ülkemizde bulunmasına rağmen kurumsal düzeyde olmayışının yürütmeyle ilgili bir aksaklık olduğunu buradan vurgulamak istiyorum. Aslında saraylara ayrılan veya gereksiz ihtiyaç duyulmayan yerlere ayrılan paralarla, 14 milyon TL ile sığınma evleri, şiddeti önleme merkezleri, rehabilitasyon merkezleri gibi yerler açılabilir. O yüzden de bu eşitlik sağlayıcı düzenlemeleri yürürlüğe koymak hepimizin görevidir. Erkekler aleyhinde bir şey söylemiyoruz bunu yapacaksak hep birlikte yapacağız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'yle ilgili bütün kadın arkadaşlarım ve toplumu selamlarken bunu birlikte yapacağımız erkeklerin birer çiçek olduğunu söylemek istiyorum.”