Dev Miting Hazırlığı ... 100'e yakın örgüt Lefkoşa'da sokağa çıkıyor!

Öğretmen sendikaları ve destek veren yaklaşık 100 örgüt, "başörtüsü tüzüğü" ve siyasal İslam dayatmalarına karşı bu akşam Lefkoşa'da miting düzenliyor.

18.30'da eski Peyak önünde toplanılacak, yürüyüş sonrası Kuğulu Park önünde miting gerçekleştirilecek.

Genel greve giren 100'e yakın örgüt, "Biz Kıbrıslı Türkleri aşağılayan, iradesini, varlığını yok sayan, bize saldıran, hakaret eden, haddimizi bildirmekle tehdit edenlere bu mitingle cevap verilecektir" denildi.



Öğretmen sendikalarının başlattığı ve birçok sivil toplum örgütü ile siyasi partinin destek verdiği mücadele, Disiplin Tüzüğü geri çekilene kadar sürecek.

Çağrıda, "Tüm halkımızı yürüyüşe, mitinge, sokağa, eyleme, susmayacağımızı, vazgeçmeyeceğimizi ortaya koymaya, laik eğitim ve laik, temiz toplum yapımızla ilgili talebimizi haykırmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.