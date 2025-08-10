  • BIST 10972.63
Dijital Çağ Uykumuzu da Duruşumuzu da Etkiliyor! 

 Dijital ekranlarla artan temas, uyku düzenini bozuyor, duruş sağlığını tehdit ediyor.
Dijital Çağ Uykumuzu da Duruşumuzu da Etkiliyor! 

Dijital ekranlarla artan temas, uyku düzenini bozuyor, duruş sağlığını tehdit ediyor. Yataş Bedding Uyku Kurulu Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram, dijital çağın beden sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, sağlıklı bir uyku ve duruş için önemli tavsiyelerde bulunuyor.

 

Dijitalleşmeyle birlikte hayatımızın her alanında büyük kolaylıklar sağlansa da, ekran kullanımının uyku kalitesi ve duruş sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri her geçen gün daha fazla gündeme geliyor. Yataş Uyku Kurulu Üyesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram, dijital çağda ekran maruziyetinin uyku düzeni ve postür üzerindeki etkilerini değerlendiriyor.

 

Mavi Işık Melatonin Üretimini Baskılıyor

Özellikle akşam saatlerinde ekran karşısında geçirilen süre arttıkça uyku kalitesi önemli ölçüde düşüyor. Ekranlardan yayılan mavi ışığın, vücudun biyolojik saatini düzenleyen melatonin hormonunun salgılanmasını baskıladığını belirten Dr. Bayram, “2017 yılında yapılan bir çalışmaya göre, gece ekran kullanımı melatonin üretimini yaklaşık %22 oranında azaltıyor ve bu durum, uykuya dalma süresini ortalama 40 dakika geciktiriyor” dedi.

 

Teknoloji Boynu ve Duruş Bozukluklarına Dikkat!

Dijital çağ sadece uykumuzu değil, duruşumuzu da etkiliyor. Uzun saatler boyunca telefon ve bilgisayar karşısında sabit kalmak, zamanla postüral bozukluklara yol açabiliyor. Dr. Berhan Bayram; “Özellikle cep telefonu kullanırken başın öne eğilmesi, servikal omurgaya ciddi yük bindiriyor. 2014’te yapılan bir biomekanik analizde, başın 60 derece öne eğilmesi durumunda boyun omurlarına yaklaşık 27 kilogramlık bir yük bindiği gösterilmiştir. Bu da zamanla  ‘teknoloji boynu’ olarak bilinen tabloya ve kifotik (kambur) postüre yol açabiliyor” açıklamasında bulundu.

 

Yataş Uyku Kurulu Üyesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram’dan sağlıklı bir uyku ve duruş için öneriler:

 

  1. Ekranı göz hizasına yerleştirerek boyun eğilmesini önleyin.
  2. Günlük esneme ve postür egzersizlerini ihmal etmeyin.
  3. Uzun süreli ekran kullanımında düzenli aralıklarla mola verin.
  4. Yatmadan en az 60–90 dakika önce ekran kullanımını bırakın.
  5. Mavi ışık filtresi ya da gece modunu aktif hale getirin.
