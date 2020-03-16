Dikkat! Benzin İstasyonları da nöbet sistemine geçiyor:İşte nöbet listesi

Koronavirüs önlemleri ülkenin her yanında alınmaya başladı bu konuda bir önlem de benzin istasyonlarında alındı.

Yapılan açıklamaya göre benzin istasyonlarının da nöbet sistemiyle çalışacağı söylendi.

İşte Gazimağusa'da faaliyet gösteren benzin istasyonlarının nöbet listesi ve ilgili açıklama

MÜŞTERİLERİMİZİN DİKKATİNE

16 Mart 2020( buğün) itibaren 27/03/20 Gazimağusa’daki Benzin İstasyonları , Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak kabul edilen Corona Virüs ( Covid-19 ) ile ilgili tedbir amaçlı,siz halkımızı korumak, virüsten uzak tutmak adına çalışma saatlerimizde yeni düzenleme getirme kararı aldık.Halkımızın mağduriyet yaşamaması adına nöbetçi istasyonlarımız açık olacaktır.

Aldığımız karara göre açılış saatlerimiz sabah 07:00 akşam 18:00 olacaktır. 18:00 ‘den sonra Nöbetçi istasyonlar devrede olacaktır. Tarih ve İstasyon İsimleri aşağıda verilmiştir.Yeniden tüm halkımıza geçmiş olsun, en kısa zamanda bu virüsün son bulmasını dileriz.

Nöbet Listesi :24 saat açık

16/03/2020 GAZİMAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• BİROL PETROL

• ZABİTLER PETROL

17/03/2020 GAZİMAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• GÜNEŞOĞLU PETROL

• ATAOĞLU PETROL

18/03/2020 GAZİMAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• BENZİNCİOĞLU PETROL

• ALPET

19/03/2020 GAZİMAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• CANOVA PETROL

• DARKOT PETROL

20/03/2020 GAZİMAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• BİROL PETROL

• ZABİTLER PETROL

21/03/2020 GAZİMAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• GÜNEŞOĞLU PETROL

• ATAOĞLU PETROL

22/03/2020 GAZİMAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• BENZİNCİOĞLU PETROL

• ALPET

23/03/2020 GAZİMAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• CANOVA PETROL

• DARKOT PETROL

24/03/2020 GAZİMAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• BİROL PETROL

• ZABİTLER PETROL

25/03/2020 GAZİMAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• GÜNEŞOĞLU PETROL

• ATAOĞLU PETROL

26/03/2020 GAZİMAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• BENZİNCİOĞLU PETROL

• ALPET

27/03/2020 GAZİMAĞUSA BENZİNCİLER NÖBET LİSTESİ

• CANOVA PETROL

• DARKOT PETROL