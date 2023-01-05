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Dikkat Elektrik Kesintisi!

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KIB-TEK yarın İskele'de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Dikkat Elektrik Kesintisi!

KIB-TEK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

06 Ocak 2023 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Long Beach bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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