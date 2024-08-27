  • BIST 9748.75
  • Altın 2746.77
  • Dolar 34.0141
  • Euro 38.0004
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

Dikkat elektrik kesintisi!

» »
Aydınköy ve Gaziveren’de yarın elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat elektrik kesintisi!

Aydınköy, Gaziveren bölgesi ve çevresinde yarın 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 10.00-12.00 saatlerinde gerçekleştirilecek kesinti şu bölgeleri kapsayacak:

“Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu,  Gaziveren, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Rest., Gaziveren Tepe Mah., Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest., Çiftlikevi Rest., bölgedeki tesis ve su motorları”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kafatasında çatlak nedeniyle müşahede altına alındı18 Ağustos 2024 Pazar 16:18
  • Güzelyurt’ta zeytin ve harup hasadına başlama tarihleri açıklandı05 Ağustos 2024 Pazartesi 11:02
  • Evinde uyuşturucu bulundu, arama sırasında bilinmeyen madde yuttu, rahatsızlandı!02 Ağustos 2024 Cuma 11:51
  • Güzelyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Altı Kişi Tutuklandı29 Temmuz 2024 Pazartesi 11:55
  • Alkollü sürücü kaza yaptı: 1 yaralı27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:46
  • Ogün Zeybekoğlu hayatını kaybetti21 Temmuz 2024 Pazar 12:02
  • Güzelyurt Portakal Festivali devam ediyor26 Haziran 2024 Çarşamba 13:43
  • 46. Güzelyurt Portakal Festivali bugün başlıyor24 Haziran 2024 Pazartesi 10:11
  • 46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da Başlıyor21 Haziran 2024 Cuma 16:44
  • Sahte parayla benzin aldı21 Haziran 2024 Cuma 10:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti