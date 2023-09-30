Dikkat! İskele’de Pazar günü yol kapaması olacak

01 Ekim 2023 Pazar günü, 06:00-12:00 saatleri arasında İskele’de, KKTC Atletizm Federasyonu himayelerinde Northernland 23 Maratonu (yol koşusu) gerçekleştirilecektir.

Yol koşusu kapsamında; İskele-Gazimağusa Anayolu’nun Granel Çemberi ile St. Barnabas Çemberi arasında kalan kısmının Gazimağusa istikameti araç trafiğine tamamen kapatılacak olup, ulaşım İskele istikametinden tek şeritten gidiş ve geliş olarak kontrollü şekilde sağlanacaktır.



Yol koşusu devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

PGM –BASIN SUBAYLIĞI