  • BIST 8334.94
  • Altın 1629.728
  • Dolar 27.3788
  • Euro 28.9506
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKATatar, bugün siyasi parti temsilcileriyle görüşecek

Dikkat! İskele’de Pazar günü yol kapaması olacak

» »
İskele’de, KKTC Atletizm Federasyonu himayelerinde Northernland 23 Maratonu (yol koşusu) gerçekleştirilecektir.
Dikkat! İskele’de Pazar günü yol kapaması olacak

01 Ekim 2023 Pazar günü, 06:00-12:00 saatleri arasında İskele’de, KKTC Atletizm Federasyonu himayelerinde Northernland 23 Maratonu (yol koşusu) gerçekleştirilecektir.

Yol koşusu kapsamında; İskele-Gazimağusa Anayolu’nun Granel Çemberi ile St. Barnabas Çemberi arasında kalan kısmının Gazimağusa istikameti araç trafiğine tamamen kapatılacak olup, ulaşım İskele istikametinden tek şeritten gidiş ve geliş olarak kontrollü şekilde sağlanacaktır. 
    
Yol koşusu devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

PGM –BASIN SUBAYLIĞI

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bafra'da hırsızlık27 Eylül 2023 Çarşamba 09:56
  • Vahşi batı gibi! İskele'de taksi şöförünün çenesini kırdı!23 Eylül 2023 Cumartesi 12:11
  • 5. kültürlerin kaynaşması etkinliği 1 Ekim’de21 Eylül 2023 Perşembe 12:33
  • İskele'nin acı günü.. Hüseyin Mikisi vefat etti...19 Eylül 2023 Salı 14:32
  • İskele Bekirpaşa Lisesi’nde GREV!19 Eylül 2023 Salı 09:01
  • 25 yaşında Ani ve Gayri Tabii Ölüm 17 Eylül 2023 Pazar 17:09
  • İskele'de Unimar SüperMarkette yangın çıktı!17 Eylül 2023 Pazar 16:59
  • CTP'den İskele Belediyesi'ne "Atıl Kaldı" eleştirisi14 Eylül 2023 Perşembe 12:12
  • İskele'de elektrik kesintisi!13 Eylül 2023 Çarşamba 09:12
  • İskele'de Tedbirsizlik Sonucu Yangına Sebep Olmak08 Eylül 2023 Cuma 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti