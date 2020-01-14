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Dikkat! Sis var!

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Dikkat! Sis var!
Dikkat! Sis var!

Lefkoşa – Güzelyurt Anayolunun, Alayköy Çemberi ile Yılmazköy arasında kalan kısmında oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azalmıştır.

Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı

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