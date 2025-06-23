Dikmen Belediyesi’nden su fiyatı kararı...

Yüksel Çelebi, 9,80 TL’den 18,28 TL’ye yükseltildiğini anımsatarak, belediye olarak önemli bir karar aldıklarını kaydetti.
Çelebi, “Bu fiyat artışına hiçbir ekleme yapılmadan, yalnızca gelen fark kadar fiyat güncellemesi yapılacaktır. Bu süreci fırsata çevirmeyecek, halkımızın sırtına ek bir yük bindirmeyeceğiz. Belediyemiz, şeffaflık ve halkın yanında olma ilkesinden asla taviz vermeyecektir. Su temel bir haktır. Bu anlayışla hareket etmeye, sizin için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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