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Dikmen Belediyesi’nden su fiyatı kararı...

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Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, belediyelere verilen suyun bir metreküp alış bedeline yapılan zamma dikkat çekti.
Dikmen Belediyesi’nden su fiyatı kararı...

Yüksel Çelebi, 9,80 TL’den 18,28 TL’ye yükseltildiğini anımsatarak, belediye olarak önemli bir karar aldıklarını kaydetti.

Çelebi, “Bu fiyat artışına hiçbir ekleme yapılmadan, yalnızca gelen fark kadar fiyat güncellemesi yapılacaktır. Bu süreci fırsata çevirmeyecek, halkımızın sırtına ek bir yük bindirmeyeceğiz. Belediyemiz, şeffaflık ve halkın yanında olma ilkesinden asla taviz vermeyecektir. Su temel bir haktır. Bu anlayışla hareket etmeye, sizin için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

 

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