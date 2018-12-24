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Dikmen Belediyesi’ne kitap bağışı

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Ziya Rızkı Vakfı, Ziya Rızkı’nın hayatını anlatan üç ciltlik 50 kitabı sel mağdurlarına yardım sağlamak amacıyla Dikmen Belediyesi’ne bağışladı.
Dikmen Belediyesi’ne kitap bağışı

Ziya Rızkı Vakfı, Ziya Rızkı’nın hayatını anlatan üç ciltlik 50 kitabı sel mağdurlarına yardım sağlamak amacıyla Dikmen Belediyesi’ne bağışladı.

Dikmen Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bağış Ziya Rızkı Vakfı mütevelli heyeti başkanı Dr. Ceyhun Birinci tarafından Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye takdim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Ziya Rızkı’nın yaşamı boyunca Kıbrıs’ın tarihinde siyasetçi, idareci, bürokrat ve spor adamı olarak unutulmaz bir iz bıraktığını ve isminin kitaplarda ve her yerde yaşatılmaya devam ettiğini belirtti.

Çelebi, Ziya Rızkı Vakfı tarafından basımı gerçekleştirilen üç ciltlik 50 kitabın Dikmen Belediyesi’ne hibe edilerek satışının belediye tarafından yapılacağını ve elde edilecek gelirin sel mağdurlarına bağışlanacağını ifade etti. Çelebi, Ziya Rızkı Vakfı mütevelli heyeti Başkanı Dr. Ceyhun Birinci’ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

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