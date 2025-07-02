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Dikmen-Boğaz Kavşağı “akıllı kavşak” için hazır

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dikmen-Boğaz Kavşağının yol çizimi tamamlandığını, akıllı kavşak için hazır hale getirildiğini duyurdu.
Dikmen-Boğaz Kavşağı “akıllı kavşak” için hazır

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dikmen-Boğaz Kavşağının yol çizimi tamamlandığını, akıllı kavşak için hazır hale getirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Arıklı, “Dikmen-Boğaz Kavşağı yol çizimi tamamlandı. Akıllı Kavşak için hazır hale getirildi. Teşekkürler Karayolları Dairesi çalışanları. Tüm imkansızlıklara rağmen güzel işler çıkarıyorsunuz. Ayrıca İşbirliği ve katkıları için, Dikmen Belediye Başkanı Sayın Yüksel Çelebiye teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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