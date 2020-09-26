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Din İşleri Başkanı Atalay uçak kazası ile ilgili taziye mesajı yayınladı

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Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Ukrayna’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Din İşleri Başkanı Atalay uçak kazası ile ilgili taziye mesajı yayınladı

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Ukrayna’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Talip Atalay yayınladığı mesajda, “Ukrayna'nın Harkov bölgesinde meydana gelen uçak kazasında çok sayıda can kaybının yaşandığını öğrenmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve ailelerinin acısını paylaşır, dost Ukrayna Halkına başsağlığı dilerim” dedi.

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