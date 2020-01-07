Dipkarpaz’da çiçek hastalığına yönelik karantina tedbirleri alındı.

Bölgede hastalığın yayılmasını engellemek için 5 kilometrekarelik alanda bugün aşılama yapılacağı açıklandı.

Üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ayrıca bölgedeki hayvanların ve damızlıkların satışını durdurdu ve bölgeye giriş çıkışlara ilaçlı halılar koydu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya hastalığa karşı alınacak önlemler ve neler yapılması gerektiği hususlarında bilgi verdi.

Dipkarpaz köyünde görülen çiçek hastalığıyla ilgili olarak gerekli karantina tedbirlerinin uygulamada olduğu, bölgede hastalığın yayılmasını engellemek için 5 kilometrekarelik alanda bugün aşılama yapılacağı kaydedildi. Karantina tedbirleri çerçevesinde, bölgedeki mevcut hayvanların ve damızlıkların satışı durduruldu.

Bölgeye giriş ve çıkışlara ilaçlı halılar konularak, araçlarla hastalığın bölge dışına taşınması engelleniyor. Hastalık görülen işletmeler, dezenfekte edildi. Hastalık görülen hayvanlar ise itlaf edildi.