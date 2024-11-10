Dipkarpaz’da Manastır Parkında Büyük Kavga: Birçok Kişi Gözaltında

09 Kasım 2024 sabah saatlerinde, Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı’nın araç park yerinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, şiddetli bir kavgaya dönüştü.

09 Kasım 2024 sabah saatlerinde, Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı’nın araç park yerinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, şiddetli bir kavgaya dönüştü. M.A. (38), A.A. (33) ve E.G. (17) başta olmak üzere toplam 15 kişinin karıştığı kavgada, taraflar elleri ve ayaklarıyla birbirlerine saldırarak ciddi yaralanmalara sebep oldu.

Çıkan kavgada C.D. (34), Y.G.'nin (30) burnuna yumruk atarak burun kemiğini kırarken, B.G. (32) ise A.A.'ya (30) tekme ve yumruk atarak sağ el orta parmağının kırılmasına yol açtı. Kavgaya karışan Ö.A. (37), olay sonrası getirildiği polis binasında iki kişiyi darp etmeye çalışarak giriş kapısının camını plastik bir sandalye ile kırdı ve devlet malına zarar verdi.

Olayla ilgili tüm şahıslar gözaltına alındı, polis, kanunsuz topluluk, vahim zarar, kasti hasar ve devlet malına zarar verme suçlamalarıyla soruşturmayı derinleştiriyor.