Diş Apsesi Patlarsa Öldürür mü?

Diş apsesi, iltihabın olduğu dişin iç kısmında meydana gelen bakteriyel bir enfeksiyondur. Dişte meydana gelen çürük tedavi edilmediğinde diş apsesi ortaya çıkabilir, dişte çatlak veya kırılmada iltihaplanmaya sebebiyet verebilir. Peki, diş apsesi belirtileri nelerdir? Diş apsesi nasıl önlenir? Diş apsesi patlarsa ne olur? Diş apsesi tedavi yöntemleri nelerdir?

DİŞ APSESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Dişlerde sürekli zonklama ve şiddetli olarak kendini gösteren ağrılar

- Sıcaklığa karşı aşırı hassasiyet durumu

- Normal hareketlerde bile dişlerde meydana gelen ağrı

- Ateş

- Yüz ve yanaklarda şişme

- Lenf bezlerinin şişmeye başlaması

- Apsenin patladığı anlamına gelen, ağrı kesildikten sonra ağız içinde kötü tat veren sıvı

DİŞ APSESİ NASIL ÖNLENİR?

- Her gün dişlerinizi fırçalamanız veya diş ipi ile temizlemeniz gerekmektedir.

- Dişlerinizi fırçalarken florürlü bir diş macunu kullanmanız tavsiye edilemektedir.

- Düzenli olarak diş muayenesi ve temizliği yaptırmanızda fayda var.

- Antimikrobiyal veya florür içeren ağız bakım suyu kullanmanız tavsiye edilmektedir.

- Asitli içecekler, şekerlemeler ve fazla şeker içeren diğer yiyecekleri tüketmemeniz gerekmektedir.

DİŞ APSESİ PATLARSA NE OLUR?

Diş apsesi patlarsa, ağrıda bir azalma meydana gelir fakat yine de bir uzman yardımı almanız gerekmektedir. Enfeksiyon çenenizin diğer bölümlerine ve baş ve boyun bölgenize doğru yayılım gösterebilir ve yaşamınızı tehlikeye atabilir. Vücudunuzun tümüne yayılan bir enfeksiyon kan zehirlenmesine sebebiyet verebilir.

DİŞ APSESİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Apsenin içi boşaltılarak ve enfeksiyonun olduğu bölge temizlenerek, diş apsesi tedavi edilebilir. Diş apsesini kontrol altına almadan bırakmak hayatı tehlikelere yol açabilir.

Kök Kanal İşlemi: Diş temizlenerek dışarısı dezenfekte edilmektedir. Dişin içi frez ile delinip iç kısmı boşaltılarak temizlenir. Diş temizlendikten sonra güvenli bir yapıştırıcı olan siman ile doldurulur.

Zarar Görmüş Dişi Çekme: Dişi çekmek en son başvurulan çözümdür. Diş çekildiğinde, başka enfeksiyon oluşmaması için apse tamamen boşaltılıp temizlenmelidir.

Antibiyotikler: Enfeksiyon çok fazla yayılmışsa ve vücut direncinizi olumsuz etkiliyorsa hekiminiz enfeksiyonu yavaşlatmak ve ağrıyı hafifletmek için antibiyotik kullanımını önerecektir.