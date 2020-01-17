"Diş çürükleri fazla kiloya sebep olabilir"

Doktor Öğretim üyesi Özge Gürbüz, diş çürükleri olan bireylerde çiğneme fonksiyonun tam olarak gerçekleştiremeyeceğine bu yüzden de besinlerin sindirilmesinde yaşanacak sorunların fazla kiloya sebep olabileceğine dikkati çekti. Doktor Öğretim üyesi Gürbüz, "Diş çürükleri insan sağlığını tehdit ettiği kadar sosyal alanda da insanları olumsuz etkiliyor" dedi.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi Diş Tedavi bölümünde Doktor Öğretim üyesi olarak çalışan Özge Gürbüz, vücut sağlığını olumsuz etkileyen çürük dişlerin kiloyu da etkilediğini söyledi. Dr. Gürbüz, genellikle karbonhidratlı yiyeceklerin diş yüzeyinde kalmasıyla çürüğün meydana geldiğini belirterek “Diş çürüğü çoğunlukla dişin sert dokusu olan mine, onun altındaki kemiğin ve kimi zamanda kök yüzeyini örten sement dokusunun yıkılması olayıdır. Genellikle karbonhidratlı yiyeceklerin diş yüzeyinde uzun süre kalmasıyla oluşur. Ağızda var olan bakteriler bu gıda artıkları ile beslenir ve bu mikroorganizmalar yardımıyla zamanla çürüğe uygun bir ortam gelişir. Bir süre sonra bu ortam dişin sert dokularında yıkıma sebep olup diş çürüklerine neden olur” diye konuştu.

Böbrek ve karaciğer sorunlarına yol açabilir

Ağırlıklı olarak karbonhidratlı yiyecekler tüketenlerin, tükürük akışını ve miktarını azaltan hastalıkları olanlar ve ağız hijyeni kötü bireylerde diş çürüklerinin rahatça oluşabileceğini ifade eden Doktor Öğretim üyesi Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok sayıda kişide gördüğümüz diş çürükleri insan sağlığını tehdit ettiği kadar sosyal alanda da insanları olumsuz etkiliyor. Çürükler bulundurdukları mikroorganizmalar ve oluşturdukları lezyonlar sebebiyle; kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına yol açabilir. Diş çürükleri olan bireylerde çiğneme fonksiyonu tam ve iyi olarak gerçekleştirilemeyeceğinden besinler düzgün çiğnenmeden yutulur, fazla kiloya sebep olabilir.”

Çürüğü temizleyen besin yok

Bazı besinlerin veya karışımların çürüğü temizlediği görüşüne katılmadığını belirten Dr. Gürbüz, “Maalesef oluşmuş bir diş çürüğünü geri döndürüp temizleyecek herhangi bir besin mevcut değil. Fakat diş çürüğünü engelleyici besinler var. Mesela süt, yoğurt ve peynir diş sağlığımız için önemli besinler. Bu besinler içerdikleri yüksek orandaki kalsiyum ve fosfat ile dişleri korur ve çürük oluşumunun önüne geçer. Bazı antioksidan içecekler antibakteriyel özellikleri sebebiyle diş ve diş eti sağlığına iyi gelir. Çürüğü engellemek için dişler günde 2 defa doğru bir teknikle fırçalanmalı. Her akşam diş fırçalandıktan sonra diş ipi veya ara yüz fırçalarıyla dişler arası bölgeler de ayrıca temizlenmeli ve ardından hiçbir besin tüketmeden yatılmalı. Diş hekimi kontrollerine düzenli olarak gidilmeli. Yemeklerden sonra dişler fırçalanmalı. Aşırı asitli ya da yapışkanlı yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalı” dedi