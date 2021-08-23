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Diş İltihabına Ne İyi Gelir?

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Diş İltihabına Ne İyi Gelir?
Diş İltihabına Ne İyi Gelir?

Diş ağrısı, günlük hayatımızda başımıza gelebilecek en problemli ağrılardan biridir. Diş ağrıları neredeyse her insanın yaşamı boyunca bir kere başına gelmiştir. Bir sabah uyandığımızda dişimizin apse yapmış olduğunu ve bu sebeple yanaklarımızda şişlik görebiliriz. Apse bir tür iltihap olarak adlandırılmaktadır. Diş ağrısı ve iltihaplanma genellikle aynı anda etkisini gösterebilir. Geçmeyen ağrılar için en yakın diş hekimine başvurmalısınız. Hafif ve yeni başlayan diş ağrısı ve iltihabı için ise evde uygulayabileceğiniz birkaç yöntem mevcuttur. Diş ağrısı ve iltihabına ne iyi gelir? sorusunun yanıtını araştırdık. Diş ağrısı ve iltihabı için bitkisel, doğal yöntemler…

Diş ağrısı birçok farklı sebeplerden dolayı başımıza gelebilir. Sebebini öğrenmek için klinik ortamlarda detaylı muayene ve röntgen çekimleri yapılması gerekir. Genellikle diş ağrılarına diş çürükleri sebep olur. Ya da halk arasında da yayın olarak bilinen 20'lik dişlerin uygulamış olduğu baskılar ağrıya sebep olur. Diş iltihabı da tedavi edilmeyen diş çürükleri yüzünden oluşmaktadır. Sadece diş çürükleri değil sıcak-soğuk gibi durumlarda diş minesinin zarar görmesinden dolayı da olabilmektedir. Tedavi süreci ilk başta evde uygulanabilir. Bu noktada diş ağrısı ve iltihabına evde ne iyi gelir noktasında bir uzman görüşü alınması da önemlidir. Tedavi sürecinden sonra kısa zamanda iyileşme beklenir. Diş ağrısı ve iltihabı kaç günde geçer? İşte merak edilen yanıtlar…

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Diş ağrılarının tedavisi için diş ağrısına neden olan etkenleri bulmak önemlidir. Diş hassasiyeti, diş çürükleri, gömülü dişler, diş eti kaynaklı ağrılar, yansıyan diş ağrıları, diş teli gibi birçok etken bulunmaktadır. Günlük yaşantıda en çok rastlanan diş ağrısı yemeklerden sonra arka dişlerde kalan artıkların dişlere uyguladığı baskıdan dolayı oluşan ağrılardır. Diş ağrısına iyi gelen yöntemler şunlardır:

  • Diş hassasiyetine bağlı ağrılar için hassasiyet özellikli diş macunları kullanılabilir.
  • Diş eti çekilmesi için dentin hassasiyeti tedavisi uygulanmaktadır.
  • Ilık tuzlu su ile gargara yapmak diş ağrılarına iyi gelir.
  • Diş fırçalarken yumuşak diş fırçaları kullanılmalıdır.
  • Yemek yedikten sonra diş ipi kullanarak diş arasına kaçan artıklar temizlenmelidir.
  • Çürük dişlere bağlı ağrılar için ağrı kesiciler kullanılabilir. Çürük dişler vakit geçmeden tedavi edilmelidir.
  • 20'lik diş ağrısı için diş hekimine başvurmak gerekir. Diş hekiminin kararına göre gömülü diş alınabilir.

DİŞ İLTİHABI NEDEN OLUR?

Diş eti iltihabı, ağız ve diş bakımına gerekli önem verilmediği, sağlıksız beslenme ve bazı hastalıklardan sonra ortaya çıkabilen enfeksiyonların oluşumundan sonra ortaya çıkar. Diş eti iltihabının diğer adı gingivitis olarak da bilinmektedir.

  • Şeker hastalığı
  • Sigara ve tütün ürünleri kullanımı
  • Kırılmış dolgular
  • Hamilelik
  • Dişlerde olan ya da oluşan yapısal bozukluklar
  • Yetersiz beslenme
  • Ağızdan geçen enfeksiyon türleri

DİŞ İLTİHABI NASIL ANLAŞILIR?

Diş eti iltihabı oluştuğunu nasıl anlarız? Sorusunun merak edilmesi normaldir. Bazen diş ağrıları ve hafif şişlikler ya da zonklamalar gibi durumlarda acaba diş eti iltihabı mı var sorusunu kendimize sorabiliriz. İşte diş eti iltihabının belirtileri:

  • Diş etlerinin çekilmesi
  • Dişlerde hafif sallanma
  • Çiğneme ve konuşurken ağrı hissi
  • Soğuk ve sıcak içeceklerin tüketiminde diş ağrıları
  • Diş fırçalama sırasında kanama gelmesi
  • Diş etinin beyaz renk alması
  • Ağız kokusu
  • Diş etlerinde kızarıklık, şişlik oluşumu

DİŞ İLTİHABINA NE İYİ GELİR?

Diş eti iltihabı tedavisinde erken teşhis çok önemlidir. Erken teşhis ile beraber uygulanan tedaviler daha kısa sürede etki ederek iyileşme görülür. Diş kaybı ve ciddi diş eti problemlerini önüne geçmiş olursunuz. Uzman doktorların en çok önerdiği yöntem ağız ve diş bakımlarının düzenli olarak yapılmasıdır. Günde 3 kez dişlerin fırçalanmalı ve yemeklerden sonra diş ipi kullanılması gerekir. Ağrıları hafifletmek ve hijyeni sağlamak için antiseptik gargaralar kullanılabilir. Diş hekimlerinin önerdiği antibiyotikler kullanılabilir.

DİŞ ETİ İLTİHABI BİTKİSEL ÇÖZÜM

Diş eti iltihabında erken tedavinin çok önemli olduğunu vurgulamıştık. Sizde evde doktora gitmeden önce bu yöntemleri deneyerek diş eti iltihabından kurtulabilirsiniz. Ya da diş eti iltihabının etkisini azaltabilirsiniz. Aşağıda size vereceğimiz malzemeler evinizde varsa hemen uygulayabilirsiniz. Özellikle diş eti şişmesi nasıl geçer sorusu merak ediliyordu. Diş eti iltihabına iyi gelen bitkisel ve doğam çözüm önerileri:

  • Zerdeçal
  • Elma sirkesi
  • Çilek
  • Sarımsak
  • Deniz tuzu
  • Yoğurt
  • Çay poşeti ile kompres uygulamak
  • Yaban mersini suyu
  • Tuz ve limon karışımı gargara
  • Karbonat
  • Kırmızı biber tozu
  • Oksijenli su
  • Limon suyu
  • Karanfil yağı
  • Hindistan cevizi ve susam yağı
  • Hardal yağı ve tuz

DİŞ ETİ İLTİHABI KAÇ GÜNDE GEÇER?

Diş eti iltihabı genel olarak 7 gün içerisinde geçebilmektedir. Diş ağrısı ve iltihabı kaç günde geçer? Sorusunun yanıtı da bu şekilde açıklanmaktadır. Doğru tedavi yapılırsa ve erken teşhis konulup tedavi uygulanırsa bu süre daha da kısa olabilir.

DİŞ İLTİHABI NERELERE VURUR?

İltihabı kurumayan diş ağrı şekilde ilerleyerek farklı bölgelere etki eder. Özellikle damak, yanak ve çene gibi yerlerde şişlik görülebilir. Bazı durumlarda dudak kenarlarında da şişlik görülmektedir.

DİŞ İLTİHABINI NE KURUTUR?

Diş iltihabını kurutmak için hem bitkisel hem ilaç tedavisi yöntemleri vardır. Bitkisel yöntemden bahsedecek olursak karşımıza çıkan ilk bitki sarımsaktır. Sarımsak doğal antibiyotik olduğu için iltihaplara karşı birebirdir.

  1. Bir diş sarımsağı iyice ezin.
  2. Daha sonra iltihaplı bölgeye sürün ve 5-10 dakika ağızda bekletin.
  3. Daha sonra tükürün.

Diş iltihabı temizleme de ikinci yöntem ilaç tedavisidir. Doktorun önereceği gargara ve antibiyotik ilaçlarını kullanarak iltihaptan kurtulabilirsiniz.

TUZLU SU DİŞ ETİ İLTİHABINA İYİ GELİR Mİ?

Tuzlu su karışımının birçok hastalıkta kullanıldığı bilinmektedir. Diş ağrısı ve diş eti iltihabı tedavisinde de tuzlu su ile gargara yapmak iyi gelen yöntemlerden biridir. Günde 3 kez bu karışımı yapıp gargara yaparak iyileşme sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

DİŞ İLTİHABI AĞRISI NASIL GEÇER?

Diş eti iltihabı ağrısı için ağrı kesiciler iyi gelmektedir. Diş hekiminin önereceği ağrı kesicileri kullanabilirsiniz. Onun dışında size önerdiğimiz bitkisel yöntemleri deneyerek te ağrıdan kurtulmanız mümkündür. En etkili yöntem tuzlu su ile gargara ve iltihaplı bölgeye sarımsak tedavisi uygulamaktır.

DİŞ KÖKÜ İLTİHABI

Diş kökü iltihabının oluşumunda en büyük etken yemeklerden sonra diş aralarında kalan artıklardır. Diş çürüklerinin oluşumu da aynı derece iltihaplanmaya yol açar. Bu durum diş ipliklerinin düzenli kullanımı ve çürük tedavisi uygulanarak geçebilmektedir.

DİŞ İLTİHABI ZARARLARI

  • Ağızda kötü koku oluşumu
  • Diş etlerinde sürekli kanama
  • Yutkunurken ağrı hissi
  • Yorgunluk, halsizlik
  • Yüzde şişlik hissi
  • Dile gelen kötü tat
  • Diş kaybı
  • Ağzı açmada zorlanma
  • Konuşmada aksaklık
  • Ateşlenme
  • Geçmeyen diş ağrıları
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