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Dişe monte edilen çip geliştirildi

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Silicon Labs isimli teknoloji şirketi de ürettiği küçük ve dişe monte edilebilen çiplerle diş hekimlerinin ve klinisyenlerin potansiyel olarak binden fazla sağlık durumunu test edilebileceğini düşünüyor.
Dişe monte edilen çip geliştirildi

Minyatürleştirme ve giyilebilir teknolojisi gelişirken yeni cihazlar da çeşitli alanlarda adeta umut oluyor. Son olarak Silicon Labs’in geliştirdiği dişe monte edilebilen küçük çipler tükürükleri analiz ederek insanların sağlığı ile ilgili bilgiler veriyor.

Sensör, bir hastanın tükürüğünü sürekli olarak izlemek amacıyla bir azı dişine yapıştırılacak kadar küçük. Bu da, diş hekimlerinin ve klinisyenlerin potansiyel olarak binden fazla sağlık durumunu test etmesine izin verecek.

Diğer kullanım durumlarına gelince, Silicon Labs, çiplerinin tıbbi yamalar, sürekli glikoz monitörleri ve giyilebilir EKG’ler için iyi adaylar olduğunu söylüyor.

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