DİSİ, Halkın Partisi’ni Ziyaret Etti

Bugün Kıbrıs Rum siyasi partilerinden DİSİ Başkanı Averof Neofytou beraberinde bir heyetle birlikte Halkın Partisi’ni ziyaret etti. Görüşmede Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’a, Genel Sekreter Gülşah Sanver Manavoğlu ve Girne Milletvekili Erek Çağatay eşlik etti.

Görüşmede özellikle gayriresmi beşli toplantı öncesinde Kıbrıs sorununun çözümü konusunda iki partinin görüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca güven yaratıcı önlemler konularına da değinildi, karşılıklı olarak beklentiler dile getirildi. Toplantı ertesinde HP Genel Başkanı Özersay ve DİSİ Başkanı Neofytou kısa birer açıklama yaptı. Halkın Partisi ve DİSİ arasında bu türden temas ve diyaloğun bundan sonra da sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.