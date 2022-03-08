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Dışişleri Bakanı Taçoy TAK’ı Ziyaret Etti

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Dışişleri Bakanı Taçoy TAK’ı Ziyaret Etti
Dışişleri Bakanı Taçoy TAK’ı Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti. 
 

Taçoy, kadın çalışanların Kadınlar Günü’nü kutladı, çiçek takdim etti, anı fotoğrafı çektirdi. 
TAK Müdürü Fehmi Gürdallı’nın karşıladığı Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türk Ajansı Kıbrıs’ın hizmet verdiği binayı da gezerek, binanın ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Taçoy, personelle sohbet etti, sıkıntıları dinledi. 
 

Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile de görüştü. 
 

Gürdallı, TAK’ın çalışanlarnın yüzde 70'inin kadın olduğunu belirterek, TAK’ı kadınların sırtladığını ifade etti, kadın çalışanların Kadınlar Günü’nü kutladı. 
 

Taçoy da, TAK’ın işleyişi ve çalışma şartlarının daha iyiye götürülmesi için birlikte çalışacaklarını ve gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını ifade etti. 

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