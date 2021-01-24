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SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Dizdarlı: İki ayda yerel vaka sayısı neredeyse üç yüz elliye dayandı

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Dizdarlı: İki ayda yerel vaka sayısı neredeyse üç yüz elliye dayandı
Dizdarlı: İki ayda yerel vaka sayısı neredeyse üç yüz elliye dayandı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi eski başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide artan yerel vakalara dikkat çekerek bir takım sorular sordu.

 

DETAY SOSYAL MEDYA

 

Dizdarlı’nın paylaşımı:

İKİ SORU İKİ CEVAP

Soru 1. Kapanma neden isteniyor?

Cevap1: Son günlerde yerel vakaların sayısı hızla artıyor. İki ayda bu sayı neredeyse üç yüz elliye dayandı. İşin kötü tarafı temaslılar, sosyo-ekonomik nedenlerden kendilerini gizlemeye başladılar. Bu da takibi ve hasta yakalanmasını bir o kadar daha zorlaştıran bir durumdur. Ülke dışından hasta gelmemesine rağmen yerel vakaların bu nedenlerle artması kapanmanın akıllara getirilmesine neden oluyor.

Soru 2: Sağlık servislerimiz bu sayıyla başa çıkamayacak durumda mı? Sağlık servislerimiz bu hıza dayanamaz mı?

Cevap2: Bu soruya “üst kurul”un cevap vermesi gerekir. Unutmayalım ki, üst kurulun değerli üyelerinden ikisi, Göğüs hastalıkları kliniğiyle enfeksiyon hastalıkları klinik şefidir. Pandemi nedeniyle esas hastalıkla boğuşan bu iki kliniğin liderleri olarak söz konusu soruya en doğru şekilde onlar yanıt verebilir.

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