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Doğum kontrol hapları ve meme kanseri arasındaki ilişki

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Yapılan bir araştırmaya göre, çeşitli hormonlar içerdiği bilinen doğum kontrol hapları meme kanseri riskini artırıyor.
Doğum kontrol hapları ve meme kanseri arasındaki ilişki

Önceki araştırmalar, östrojen ve progestojen içeren kombine doğum kontrol hapının meme kanseri riskini yaklaşık yüzde 20 artırabileceğini göstermişti.

Ancak İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılara göre, son yıllarda giderek daha popüler hale gelen ve tek başına progestojen içeren yeni haplar da eski alternatiflerle aynı riski taşıyor.

Bulgular, ister enjeksiyon ister implant olsun, herhangi bir biçimde alınan her iki hormonal doğum kontrol türü için de geçerliydi.

Oxford Üniversitesi’nden bir ekip, 20 ila 49 yaşları arasında invaziv meme kanseri gelişen 9.000’den fazla kadından ve hastalığa yakalanmamış 18.000 yakın kadından alınan verileri analiz etti.

YÜZDE 20 İLE 30 ARTIŞ

Analiz, daha yeni sadece progestojen içeren hapı alan veya yakın zamanda almayı bırakanların da meme kanseri riskinde yüzde 20 ila 30 artış olduğunu ortaya çıkardı.

Bununla birlikte, bu etki, kadınlar doğum kontrol haplarını almayı bıraktıktan 10 yıl sonra ortadan kalktı.

Ekip, Plos Medicine dergisinde yayınlanan araştırmalarının hormonal doğum kontrol hapı almayla ilişkili riskler hakkındaki bilgilerde “bir boşluğu doldurmaya” yardımcı olduğunu söyledi.

Oxford Üniversitesi’nde istatistiksel epidemiyoloji profesörü ve Kanser Epidemiyolojisi Birimi yöneticisi Gillian Reeves, “Bu araştırmayı yapmamızın asıl amacı, gerçekten bilgimizdeki bir boşluğu doldurmaktı. Evet, burada bir artış var ve evet, kimse aldığı bir şeyin meme kanseri riskini %25 artıracağını duymak istemez.”

“Gösterdiğimiz şey, meme kanseri riski açısından aynı oldukları, diğer doğum kontrol yöntemlerine çok benzer bir etkiye sahip oldukları ve yıllardır bildiğimiz etkiyi göstermeleri oldu.” dedi.

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