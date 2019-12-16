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Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 16 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar/TL, yeni haftaya 5,80 bandının hemen üzerinden başladı. Kur bugün, 5,83'ten işlem görüyor.

Geride bıraktığımız haftada bankalararası piyasada 5,80 civarında işlem gören dolar TC Merkez Bankası'nın politika faizindeki indirim kararının ardından kademeli olarak 5,76'lı seviyelere kadar inmişti.

Euro/TL ise 6,50 civarında hareket ediyor.

 

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Uzmanlar, bugün, yurt dışında Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin de gündemin odağında yer aldığını bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,87'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden uzmanlar, 5,76'nın destek olarak izleneceğini söyledi. 

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