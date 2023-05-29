  • BIST 4.768,56
  • Altın 1256.673
  • Dolar 20.0879
  • Euro 21.5428
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Döveç Group, 'Natulux Projesi'ni tanıttı: Doğa ve lüksün buluşma noktası

» »
Kıbrıs'ın önde gelen inşaat şirketi Döveç Group, dağların ve denizin buluştuğu Kıbrıs'ın en güzel bölgelerinden birinde, Tatlısu, Küçük Erenköy’de hayata geçireceği yeni projesi Natulux'u 27 Mayıs Cumartesi düzenlenen özel bir lansman etkinliğiyle duyurdu
Döveç Group, 'Natulux Projesi'ni tanıttı: Doğa ve lüksün buluşma noktası

Projenin hemen yanı başında bulunan Eagle’s Nest’te gerçekleşen etkinliğe, Kıbrıs ve dünyanın dört bir yanından gelen saygın misafirler, bakanlar ve belediye başkanları katıldı. Lansman etkinliği, muhteşem gün batımı manzaraları eşliğinde başladı ve Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç'in proje hakkındaki konuşmasıyla devam etti. 

Döveç, yeni projeyi "doğa ve lüksün buluştuğu bir yaşam alanı" olarak tanımladı. Natulux, modern ve lüks yaşamın en üst düzey standartlarını sunmayı hedefliyor. Proje, denizle ve muhteşem gün batımı manzarasıyla mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak bir lokasyonda yer alıyor. 

Döveç konuşmasında, "Natulux'ta gün batımındaki muhteşem atmosfere, denizin kristal mavisi eşlik ediyor olacak." ifadelerini kullanarak projenin büyüleyici doğal güzelliklerini vurguladı. Döveç Group Natulux projesinde, yüksek kaliteli yapılar, yenilikçi konsept ve mimari tasarım, satış sonrası hizmetler ve etkili işletim sistemi gibi özelliklerle sektörde fark yaratmayı hedefliyorlar. 

5-006.jpeg

Natulux, Döveç Group'un güçlü ve sürekli gelişen portföyünün en yeni ve heyecan verici örneği. Döveç, yıllar süren emek ve detaylara gösterilen titiz dikkatin sonucunda ortaya çıkan Natulux'un, grup olarak kendilerine ve yatırımcılara daha iyi hizmet etme fırsatı sağladığını belirtti. 

Etkinlik, Natulux projesinin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Döveç'in, proje hakkındaki detaylı video sunumunun izlenmesiyle sona erdi. 

Daha fazla bilgi için, www.dovecgroup.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 

7-001.jpeg

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çınarlı Şehitleri Cuma günü anılıyor29 Mayıs 2023 Pazartesi 15:34
  • Üstel: Ülkedeki eğitim istenen noktaya gelene kadar gereken neyse onu yapacağız29 Mayıs 2023 Pazartesi 15:20
  • Akansoy, Mehmet Zeka Bey’in anma törenine katıldı29 Mayıs 2023 Pazartesi 15:08
  • Bir Haftada 14 Adet Yangın Meydana Geldi29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:33
  • 65 Kaza, 3 Kişi Hayatını Kaybetti29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:30
  • Ülke Geneli Trafikte Denetim!29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:25
  • Cengizköy'de Yangın Çıktı!29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:21
  • Cumhurbaşkanı Tatar, “6. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı”nın başlangıcını yaptı29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:05
  • Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği başkanlığına Sezai Bayraktar seçildi29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:51
  • CTP Meclis Genel Kurulu’nu terk etti!29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti