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DP ara seçim hazırlıklarına başladı: Aday Serhan Aktunç

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DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, 25 Haziran’da yapılması planlanan ara seçime ilişkin hazırlıkların başladığını bildirerek, milletvekili adaylarının Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç olduğunu duyurdu.
DP ara seçim hazırlıklarına başladı: Aday Serhan Aktunç

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 25 Haziran’da yapılması planlanan ara seçime ilişkin hazırlıkların başladığını duyurdu.

DP Genel Sekreteri Akpınar, “DP ailemiz milletvekili adayını belirledi. Sn. Serhan Aktunç milletvekili adayımız… Aktunç kardeşimize başarılar diliyoruz. Yolumuz bir… Başarı yolculuğumuzda yeni bir döneme giriyoruz” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün ara seçim tarihinin 25 Haziran olarak Genel Kurul’a sunulmasını kararlaştırmıştı.

Oy birliği ile alınan karar yarın Meclis gündeminde yer alacak.

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