DP Elizabeth Sphear ile online görüşme gerçekleştirdi

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile DP Lefkoşa İlçe Başkanı Salih Çeliker ve DP Dış İlişkiler Sorumlusu Mustafa Arabacıoğlu’nun da katılımlarıyla, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Sphear ile online görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, 5+1 garı resmi toplantı, Kıbrıs konusundaki gelinen son aşama, Maraş konusu ve Covid-19 pandemi sürecinde AB ve BM’nin Kıbrıs Türkleri’ne yönelik uyguladıkları aşı politikaları görüşüldü.

Sphear’a, DP’nin 5’li konferans ile ilgili duruşu aktarıldı.

Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Lefkoşa İlçe Başkanı Salih Çeliker ve DP Dış İlişkiler Sorumlusu Mustafa Arabacıoğlu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Sphear’a, yakın bir tarihte gerçekleştirilmesi düşünülen 5+BM gayri resmi konferans ile ilgili olarak Demokrat Parti’nin duruşu aktarıldı.

DP Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yakın bir tarihte gerçekleştirilmesi planlanan 5+BM gayri resmi konferansın, eşit iki taraf statüsünde gerçekleştirilmesi halinde DP olarak katkı koymaya hazır olduklarını, gayri resmi konferansın olumsuz geçmesi halinde de Kıbrıslı Türkler’in eşit iki taraftan biri olarak yoluna devam edeceği görüşünü Sphear’a iletti.

Ataoğlu ayrıca, gerçekleştirilecek olan gayri resmi 5+BM konferansının olumlu bir şekilde tamamlanması halinde başlayacak müzakere sürecine de, her iki tarafın kabul edebileceği bir çözüme ulaşılması halinde, DP olarak katkı koymaya da hazır olduklarını Sphear’a iletti.

DP’nin Maraş konusundaki görüşü aktarıldı.

Maraş konusundaki düşüncerin de ele alındığı görüşmede, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nicos Anastasiyadis’in, Maraş’ın al-ver sürecine konu olabileceği yönündeki açıklamaları hatırlatılarak, bu açıklamanın sadece bir zaman kazanma çabasından ibaret olundu aktarıldı.

Maraş’ın çok uzun zamandan beridir görüşmelerde bir başlık olduğunu, görüşmelerin kapsamından çıkarılarak tek başına ele alınmasının doğru olmadığı, Maraş’ın BM kararları çerçevesinde ve Taşınmaz Mal Komisyonu mahareti ile ele alınıp, bütünlüklü bir çözümün parçası olarak ele alınması gerektirği, Sphear’a iletildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Ada’ya gelen AB dışı vatandaşların KKTC’ye girişlerini yasaklama kararı iyi niyetten uzaktır.

DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temzilcisi Elizabeth Sphear ile gerçekleştirdiği online toplantıda ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin geçtiğimiz günlerde aldığı karar doğrultusunda, Güney Kıbrıs havalimanlarından Ada’ya gelecek olan AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının KKTC’ye geçişlerine yasak getiren uygulamasının, iyiniyetten uzak ve bir an önce kadırılması gereken bir uygulama olduğu da Sphear’a iletildi.

Aşılar Konsunda, AB ve BM yetkililerinden daha hassas ve daha dengeli olunması gerekliliği iletildi.

DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Sphear ile gerçekleştirdiği online görüşmede ayrıca, Koronavirüs aşıları ile ilgili olarak AB ve BM’nin pozisyonu aktarıldı.

DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikrği Ataoğlu, Adaya 84 bin aşının geldiğini, bunun 80 binlik kısmının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden geldiğini, 4 bin aşının ise AB tarafından Kıbrıs Rum Yönetimi vasıtası ile KKTC makamlarına iletildiği belirtilirken, bu rakamın hem GKRY’nin aldığı aşı sayısı hem de KKTC nüfusuna oranla çok az olduğu, aşılanmanın çok hızlı bir şekilde tamamlanması için AB ve BM’den konuya daha hassas yaklaşılması gerektiği, Sphear’a aktarıldı.

Sphear, Ada’da yaşanan aşı dengesizliğinin farkında olduklarını, bu dengesizliğin düzeltilmesi adına girişimler başlatacaklarını ifade etti.