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DP Genel Başkanı Ataoğlu’ndan “Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok” eylemiyle ilgili değerlendirme

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşların, "Yol yoksa seyrüsefer de yok" sloganıyla yarın Lefkoşa’da yapacağı eylemin yol konusunun ivediliğini bir kez daha gündeme getirdiğini kaydetti.
DP Genel Başkanı Ataoğlu’ndan “Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok” eylemiyle ilgili değerlendirme

Eylem hakkında yazılı açıklama yapan Ataoğlu, “Halkımız böyle haklı bir hareketi başlatmakla geçmiş hükümetlerin ve şu anki hükümetin kendi kendilerini sorgulamasını sağladı" dedi.

DP Genel Başkanı şunları da kaydetti:

"Bu konunun gündeme gelmesi geçmişte yolların yapımı-onarımı için gerçekten emek vermiş, konuyu Meclis’e taşımış, projeler önermiş ve bu projelerin  hayata geçmesi için çalışmış siyasetçilerimizi de gündeme getirdi. Bunun yanı sıra, konunun böylesi bir şekilde gündeme gelmesi, bu sorunların bir an önce çözülmesi ile alakalı ayrılan bütçenin ve zamanın önemini de ortaya  koydu.”

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