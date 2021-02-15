Dr. Çağman: Üç günde gıda yardımı için 9 bin 200 başvuru oldu

“Üç günde siteye gıda yardımı için 9200 başvuru oldu, maliye ile istişare edip bunların 7 bin civarının maaşlı olduğunu tespit ettik"

Havadis Web TV’de yayınlanan Damla Dabiş’in Gün Başlarken programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, üç günde siteye gıda yardımı için 9200 başvuru olduğunu söyledi.

Çağman’ın açıklaması şöyle;

“Üç günde siteye gıda yardımı için 9200 başvuru oldu, maliye ile istişare edip bunların 7 bin civarının maaşlı olduğunu tespit ettik. Amacımız muhtarlar ile süreci hızlandırıp yarından itibaren gıda paketlerini göndermeyi başlatacağız. 10 bin paketimiz var, yarın 2 bin dağıtabiliriz. Paketlenmiş hazır olan 2 bin tane var. Bize yardımcı olun. Bir evden 5 kişi başvuru yapmasın. Amacımız ihtiyaçlı her eve ulaşmak. Tek elden yapma amacımız var ama Vakıflar ile Kızılay ayrı yardım yapmak istedi. Biz 10 bin paket hazırladık bunların 2 bin tanesi yarın teslime hazır.”