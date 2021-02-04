Dr. Okan Dağlı: Hızlı testi ve aşı teminini başaramazsak salgını durduramayacağız

Dr. Okan Dağlı twitter hesabından pandemi ile ilgili açıklama yaptı.
İşte açıklama;
Hızlı testi ve aşı teminini başaramazsak salgını durduramayacağız. Yasaklar yeterli değildir. Koronavirüs(SARS-Cov-2) Hızlı Testi antijenin burun veya boğazdan %97.58 -%99.43 doğrulukla tanısal testinde yaygın tarama yöntemi olarak kullanılıyor. Onbinlerce testi hızla yapabiliriz
Hızlı testi ve aşı teminini başaramazsak salgını durduramayacağız. Yasaklar yeterli değildir. Koronavirüs(SARS-Cov-2) Hızlı Testi antijenin burun veya boğazdan %97.58 -%99.43 doğrulukla tanısal testinde yaygın tarama yöntemi olarak kullanılıyor. Onbinlerce testi hızla yapabiliriz— Okan Dağlı (@OkanDagliKIB) February 4, 2021
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