  • BIST 3.020,01
  • Altın 1021.168
  • Dolar 18.0455
  • Euro 18.2088
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

DSÖ Direktörü: Biz salgından yorulduk ama virüs bizden yorulmadı

» »
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs vakalarındaki artışa ilişkin “Biz bu salgından yorulduk ama virüs bizden yorulmadı.” ifadesini kullandı.
DSÖ Direktörü: Biz salgından yorulduk ama virüs bizden yorulmadı

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının endişe verici olmayı sürdürdüğünü belirterek, son bir haftada dünyada 15 bine yakın COVID-19 kaynaklı can kaybının yaşandığını ve ölümlerin bir önceki haftaya göre yüzde 35 arttığını kaydetti.

Artan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Ghebreyesus, “Biz bu salgından yorulduk ama virüs bizden yorulmadı.” diye konuştu.

Ghebreyesus, son haftalardaki COVID-19 artışlarına BA.5 alt varyantlarının yol açtığı bilgisini paylaşarak, virüsün evriminin daha iyi takip edilebilmesi için ülkelere “test ve genom sıralaması kapasitelerini azaltmama” çağrısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haftalık küresel maymun çiçeği vakaları yüzde 20 arttı18 Ağustos 2022 Perşembe 08:12
  • DİZDEN GELEN BU SESE DİKKAT !17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:45
  • Tekrarlayan Düşüklerde Beslenmenin Etkisi Var mı?17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:39
  • Şimdiye kadar duymadınız!17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:31
  • Yüzerken yaşanan kramplara dikkat17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:30
  • Vücutta Oluşan Ödeme Dikkat!17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:47
  • Ülkemizde 2 milyonun üzerindeki kişinin sorunu: ‘kalp yetmezliği’17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:16
  • Obezite Hastalığı Kanseri Tetikliyor!17 Ağustos 2022 Çarşamba 08:22
  • Şeker hastaları için sağlıklı yiyecekler16 Ağustos 2022 Salı 23:22
  • 2 yaş sendromu hakkında bilinmesi gerekenler!16 Ağustos 2022 Salı 21:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti