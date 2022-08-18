DSÖ Direktörü: Biz salgından yorulduk ama virüs bizden yorulmadı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs vakalarındaki artışa ilişkin “Biz bu salgından yorulduk ama virüs bizden yorulmadı.” ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının endişe verici olmayı sürdürdüğünü belirterek, son bir haftada dünyada 15 bine yakın COVID-19 kaynaklı can kaybının yaşandığını ve ölümlerin bir önceki haftaya göre yüzde 35 arttığını kaydetti.

Artan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Ghebreyesus, “Biz bu salgından yorulduk ama virüs bizden yorulmadı.” diye konuştu.

Ghebreyesus, son haftalardaki COVID-19 artışlarına BA.5 alt varyantlarının yol açtığı bilgisini paylaşarak, virüsün evriminin daha iyi takip edilebilmesi için ülkelere “test ve genom sıralaması kapasitelerini azaltmama” çağrısında bulundu.