DSÖ ekibi: Virüs Aralık 2019’da Wuhan’da yaygın şekilde dolaşımdaydı

Corona virüsünün kaynağını araştırmak üzere Çin’e giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, 2019’un aralık ayında Wuhan kentinde salgının sanılandan çok daha yaygın olduğuna dair bulgulara rastladı.

Wuhan’a giden ekip araştırmayı derinleştirmek için acilen binlerce kan örneğine erişim izni istese de Çin henüz inceleme için onay vermiş değil.

DSÖ araştırma ekibinin başındaki Peter Ben Embarek, Wuhan dönüşü elde ettikleri bilgileri CNN’e anlattı.

2019’da virüsün sanılandan daha yaygın olduğuna dair emareler bulduklarını anlatan Embarek aralıkta Wuhan’da çoktan 10’un üzerinde virüs suşunun olduğunu ilk kez ortaya konduğunu belirtti.

Ekip ayrıca Çinli yetkililerin ilk hasta olarak bildiridiği kişiyle de görüştü. 40’lı yaşlarındaki, seyahat geçmişi ve hayvan pazaarıyla teması olmayan bu kişinin 8 Aralık’ta enfekte olduğu belirtildi.

Embarek, virüsün Wuhan’da aralık ayında geniş çapta dolaşımda olduğunu, bunun yeni bir bulgu olduğunu ifade etti.

Çinli bilim insanlarının aralık ayı için 174 vaka sunduğunu belirten ekip, bu sayının aslında binin üzerinde kişinin corona virüsü taşıdığı anlamına geldiğini anlattı.

Embarek virüsün kaynağını araştırma görevinde erken dönem ‘corona’ vakalarından genetik materyalleri incelediğindi belirtti. Bu sayede kısmi genetik örneklere bakma fırsatı bulduklarını anlatan Embarek, bunun sonucunda ilk kez Aralık 2019’dan corona virüsünün 13 farklı genetik dizilimini toplayabildiklerini ifade etti.

Bu dizilimler 2019’da Çin genelinden hasta veririyle birlikte incelenebilirse salgının başladığı yer ve zamanla ilgili önemli ipuçları sağlayabilir.

Embarek, Çinli bilim insanlarının 2019’un ekim ve kasım aylarından 92 Covid-19 şüpheli vakasıyla ilgili analize de erişim sağladığını anlattı. Covid benzeri semptomlarla ağır hastalık geçiren bu kişilerden 67 geçen ay antikor testi yaptırmayı kabul etti.

Hepsinin negatif çıktığını belirten Embarek, antikorların bir sene boyunca kalıp kalmayacağı net olmadığından daha fazla test yapılması gerektiğini vurguladı.