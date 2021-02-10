  • BIST 1.547
  • Altın 418,226
  • Dolar 7,0479
  • Euro 8,5507
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABakan Pilli:4880 test, 34 vaka

DSÖ ekibi: Virüsün laboratuvarda ortaya çıkmış olma ihtimali son derece düşük

» »
Covid-19 salgınının kökenini araştırmak için Çin’in Wuhan kentini ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, virüsün bir laboratuvarda geliştirildiğine dair iddiaları reddetti.
DSÖ ekibi: Virüsün laboratuvarda ortaya çıkmış olma ihtimali son derece düşük

Covid-19 salgınının kökenini araştırmak için Çin’in Wuhan kentini ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, virüsün bir laboratuvarda geliştirildiğine dair iddiaları reddetti.

DSÖ Gıda Güvenliği ve Hayvan Hastalıkları Uzmanı Peter Ben Embarek, virüsün laboratuvarda üretilmiş olma ihtimalinin son derecek düşük olduğunu söyledi.

Wuhan kenti, corona virüsünün çıkış noktası olarak kabul ediliyor. 2019 yılı aralık ayında ilk vakalar Wuhan’daki canlı hayvan pazarında görülmüş virüsün oradan yayıldığı tezi ortaya atılmıştı. Ancak bu tez bilimsel olarak kanıtlanamamıştı.

Basın toplantısı düzenleyen DSÖ/Çin ortak araştırma heyetinin temsilcileri, iki hafta boyunca sahada elde edilen bulguların özetini sundu.

Çalışmanın, eldeki resmi verileri çarpıcı bir şekilde değiştirmediği ancak önemli ayrıntılar eklediği belirtildi.

Ekip, Aralık 2019’dan önce Wuhan’da virüsün yaygın dolaşımına dair hiçbir kanıt bulamadıklarını ve virüsün başlangıçta tespit edildiğ, kentteki Huanan deniz ürünleri pazarına nasıl girdiğinin hala belirsiz olduğunu söyledi.

Uzmanlar, “Virüs üzerinde yapılan ve kökenini belirlemeye çalışan tüm çalışmalar doğal bir kaynağı işaret etmeye devam ediyor” ifadeleri de kullanıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 75 bin hızlı test kiti önümüzdeki hafta teslim edilecek10 Şubat 2021 Çarşamba 19:46
  • Töre:Pilli'nin görevden alınması doğru bir yaklaşım olmaz10 Şubat 2021 Çarşamba 19:06
  • Yakıt için pazarlık usulü ihaleye çıkılıyor10 Şubat 2021 Çarşamba 18:16
  • Oktay, Sennaroğlu ile bir araya geldi10 Şubat 2021 Çarşamba 17:22
  • Oktay: Türk tarafı adil, kalıcı çözümden yana10 Şubat 2021 Çarşamba 17:11
  • Tatar- Oktay görüşmesi tamamlandı10 Şubat 2021 Çarşamba 17:07
  • Arıklı: Veri görmeden asla kapanmaya imza atmam10 Şubat 2021 Çarşamba 17:01
  • Cumhurbaşkanı Tatar - TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Görüşmesi Tamamlandı10 Şubat 2021 Çarşamba 16:52
  • Devrimci Komünist Birlik’ten Bir Dizi Acil Önlem Ve Kaynak Önerisi10 Şubat 2021 Çarşamba 16:09
  • Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği : “Hatalı saat uygulamasından vazgeçilsin”10 Şubat 2021 Çarşamba 16:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti