DSÖ ekibi: Virüsün laboratuvarda ortaya çıkmış olma ihtimali son derece düşük

Covid-19 salgınının kökenini araştırmak için Çin’in Wuhan kentini ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, virüsün bir laboratuvarda geliştirildiğine dair iddiaları reddetti.

Covid-19 salgınının kökenini araştırmak için Çin’in Wuhan kentini ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, virüsün bir laboratuvarda geliştirildiğine dair iddiaları reddetti.

DSÖ Gıda Güvenliği ve Hayvan Hastalıkları Uzmanı Peter Ben Embarek, virüsün laboratuvarda üretilmiş olma ihtimalinin son derecek düşük olduğunu söyledi.

Wuhan kenti, corona virüsünün çıkış noktası olarak kabul ediliyor. 2019 yılı aralık ayında ilk vakalar Wuhan’daki canlı hayvan pazarında görülmüş virüsün oradan yayıldığı tezi ortaya atılmıştı. Ancak bu tez bilimsel olarak kanıtlanamamıştı.

Basın toplantısı düzenleyen DSÖ/Çin ortak araştırma heyetinin temsilcileri, iki hafta boyunca sahada elde edilen bulguların özetini sundu.

Çalışmanın, eldeki resmi verileri çarpıcı bir şekilde değiştirmediği ancak önemli ayrıntılar eklediği belirtildi.

Ekip, Aralık 2019’dan önce Wuhan’da virüsün yaygın dolaşımına dair hiçbir kanıt bulamadıklarını ve virüsün başlangıçta tespit edildiğ, kentteki Huanan deniz ürünleri pazarına nasıl girdiğinin hala belirsiz olduğunu söyledi.

Uzmanlar, “Virüs üzerinde yapılan ve kökenini belirlemeye çalışan tüm çalışmalar doğal bir kaynağı işaret etmeye devam ediyor” ifadeleri de kullanıldı.