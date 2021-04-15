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DSÖ uzmanı: Pandemi neredeyse hiç bitmeyecek gibi

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 özel elçisi olarak görev yapan Dr David Nabarro, Kovid-19'un olmadığı bir dünyaya henüz yakın olunmadığını söyledi.
DSÖ uzmanı: Pandemi neredeyse hiç bitmeyecek gibi

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 özel elçisi olarak görev yapan Dr David Nabarro, Kovid-19'un olmadığı bir dünyaya henüz yakın olunmadığını söyledi.

Dr David Nabarro, "Dünyanın kendisini bu salgından ‘aşılayabileceğinden’ yüzde 100 emin değilim" ifadelerini kullandı.

Royal College of Physicians of Edinburgh sempozyumuna hitaben yaptığı konuşmada Nabarro, Kovid-19 dolaşımını sürdürürken yeni varyantların "düzenli" bir olay olacağını söylerken, "Pandemi neredeyse hiç bitmeyecek gibi" ifadelerini kullandı.

“Her hafta 4-5 milyon vaka görüyoruz”

Konuşmasında vaka sayılarına vurgu yapan Nabarro, "Her hafta dört buçuk milyon vakanın rapor edildiğini gördük ve bunların çok fazla küçümsendiğini görüyoruz” derken "Hala gerçekten önemli sayıda can kaybı görüyoruz. Vurgulamak istediğim şey, salgının her yerde artması” şeklinde konuştu.

Birleşik Krallık’ın aşılamaya erken başlaması ve sosyal hayat kısıtlamalarını gevşetmesi üzerine konuşan Dünya Sağlık Örgütü uzmanı, "İngiltere'nin şu anki durumu dünyanın mevcut durumuna aykırı. Lütfen bu salgının sona erdiğini düşünmeyin çünkü bitmedi” şeklinde konuştu.

“Üzerinde çalıştığım en hızlı yayılan virüslerden biri”

 “Vaka sayıları eğer azaltılmazsa, hastalığın yeni dalgalarını görürüz ve ardından patlayıcı artışlar meydana gelir” diyen Dr. Nabarro, bunun şimdiye kadar üzerinde çalıştığı "en hızlı yayılan virüslerden biri" olduğunu söyledi.

Dr David Nabarro, "Enfeksiyon sayılarının iki katına çıkma süresi, fiziksel mesafe, maskeler, hijyen hassasiyeti ve izolasyon sayesinde sayesinde büyük ölçüde yavaşladı” derken “İnsanların tavırları vaka sayılarını azalttı” şeklinde konuştu.

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