'Dua istiyorum': Facebook, kullanıcıları için yeni özelliğini test ediyor

Sosyal paylaşım ağı Facebook, kullanıcılar arasında özellikle salgında artan "dua istekleri" için yeni bir özellik geliştirdi. Şirkete göre henüz ABD'de test aşamasındaki özellik sayesinde dua isteyenlerle talebe yanıt verenlerin daha rahat iletişim kurma

Temkinli yaklaşanlarsa, Facebook'un, insanların inançları üzerinden haklarında daha fazla bilgi toplayarak gelirine gelir ekleme peşinde olduğunu savunuyor.

Facebook'un 2020 yıl sonu raporuna göre salgından dolayı evlere kapandığımız geçen sene yapılan canlı yayınların çoğunu toplu ibadetler oluşturdu. Dinle alakalı etkileşimlerin artması üzerine, 2017'den beri dini topluluklarla ilgilenen "inanç merkezli ortaklıklar" ekibi çalışmalarına hız verdi.

"Dua isteme" özelliği, mayıs ayında başlatılan pilot uygulama kapsamında şu an için sadece Facebook'un inanç gruplarında deneniyor. Sayfa yöneticisinin izin vermesi halinde grup üyeleri diğer kullanıcıların duasını isteyebiliyor. Talebe yanıt verenler, beğeni butonuna benzer bir tuşa basarak "dua ettim" diyebiliyor. "Dua isteme" özelliğinin uygulamada olduğu gruplardan birini inceleyen Reuters haber ajansı, grup üyeleri arasında oğlunun ehliyet sınavından, kızının kırık kalbi için dua isteyenlere kadar çok çeşitli konular olduğunu yazdı.

"Maksat inanç üzerinden para kazanmak"

Dini toplum liderleri arasında Facebook'un yeni özelliğine sıcak bakanlar olsa da bazı kullanıcılar insanların inanç ve gizlilik özgürlüklerinin sosyal medya ağı tarafından suistimal edilebileceği uyarısında bulunuyor. Katolik Kadınlar Facebook Grubu üyelerinden Simcha Fisher, "Facebook yeni bir özellik getiriyorsa bunu para kazanmak için yapıyordur" diyerek bu endişeyi özetliyor.

İnanç ortaklıklarıyla ilgilenen ekibin başkanı Nona Jones da dua ile ilgili paylaşımların, kullanıcılar hakkında veri toplayarak kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanıldığını doğruladı. Jones'ın aktardıklarına göre her ne kadar veriler toplansa da "dua isteme" özelliği reklam verenlerin müşterileri doğrudan hedef alması için kullanılmayacak.