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Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 3 milyonu aştı

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Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 3 milyonu aştı
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 3 milyonu aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 3 milyon 278’e ulaştı.

Tedavi gören vakaların 2 milyon 946 bin 550’sinde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 53 bin 728 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının giderek yükselmesi ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artıyor.

ABD, tedavi altındaki 1 milyon 168 bin 931 kişi ile aktif hasta sayısı en fazla ülke olurken, onu 245 bin 96 ile Brezilya, 223 bin 992 ile Rusya, 90 bin 318 ile Fransa, 85 bin 884 ile Hindistan, 81 bin 264 ile Peru, 61 bin 565 ile İspanya, 51 bin 96 ile Şili, 46 bin 175 ile İtalya ve 34 bin 968 ile Hollanda izledi.

Türkiye’de tedavi gören hasta sayısı, iyileşenlerin sayısının 24 Nisan’dan itibaren yeni vaka sayısını geçmeye başlamasıyla düşme eğilimine girdi. Tedavisi süren hastaların sayısı 24 Nisan’da 80 bin 575 iken, bu sayı 30 Mayıs itibarıyla 31 bin 668’e kadar geriledi.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı, 7 Nisan’da 1 milyonu, 18 Nisan’da 1,5 milyonu, 30 Nisan’da 2 milyonu, 14 Mayıs’ta ise 2,5 milyonu aşmıştı.

Çin’in Vuhan kentinde 2019 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 6 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 360 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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