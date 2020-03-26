  • BIST 89.611
  • Altın 335,700
  • Dolar 6,4503
  • Euro 7,0609
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 471 bini geçti

» »
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 471 bini geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 471 bini geçti

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 471 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 471 bin 821 olarak bildirdi.

Sitedeki verilere göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 21 bin 297 kişi öldü ve 114 bin 711 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 287, Hong Kong’da 4, İtalya’da 7 bin 503, İspanya’da 3 bin 647, İran’da 2 bin 77, Fransa’da 1331, ABD’de 1032, İngiltere’de 465, Hollanda’da 356, Almanya’da 206, Belçika’da 178, İsviçre’de 153, Güney Kore’de 131, İsveç’te 62, Brezilya’da 59, Türkiye’de 59, Endonezya’da 58, Japonya’da 55, Filipinler’de 38, Portekiz’de 43, Danimarka’da 34, Avusturya’da 31, Ekvador’da 29, Irak’ta 29, Kanada’da 36, San Marino’da 21, Mısır’da 21, Yunanistan’da 22, Cezayir’de 21, Malezya’da 20, Romanya’da 17, Norveç’te 14, Polonya’da 14, Hindistan’da 13, Avustralya’da 12, Macaristan’da 10, Dominik Cumhuriyeti’nde 10, İrlanda’da 9, Peru’da 9, Lüksemburg’da 8, Pakistan’da 8, Panama’da 8, Arjantin’de 8, Çekya’da 6, Lübnan’da 6, Meksika’da 6, Fas’ta 6, Slovenya’da 5, Bangladeş’te 5, Ukrayna’da 5, Tunus’ta 5, İsrail’de 5, Arnavutluk’ta 5, Kolombiya’da 4, Litvanya’da 4, Burkina Faso’da 4, Sırbistan’da 4, Gana’da 4, Bahreyn’de 4, Tayland’da 4, Bulgaristan’da 3, Şili’de 3, Kuzey Makedonya’da 3, Bosna Hersek’te 3, Rusya’da 3, Finlandiya’da 3, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde 3, Paraguay’da 3, Kosta Rika’da 2, Tayvan’da 2, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2, Singapur’da 2, Porto Riko’da 2, Azerbaycan’da 2, Mauritius’ta 2, Afganistan’da 2, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 2, İzlanda’da 2, Suudi Arabistan’da 2, Curaçao, Cayman Adaları, Gabon, Jamaika, Guatemala, Guyana, Karadağ, Guam, Küba, Nijerya, Martinik, Guadeloupe, Moldova, Andorra, Hırvatistan, Estonya, Kamerun, Filistin, Nijer, Trinidad ve Tobago, Zimbabve, Gambiya, Cabo Verde ve Sudan’da birer kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayıları 1000’den fazla olan ülkeler

“Worldometer”deki vaka sayıları 1000’den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

“Çin ana karası 81 bin 285, İtalya 74 bin 386, ABD 68 bin 489, İspanya 49 bin 515, Almanya 37 bin 323, İran 27 bin 17, Fransa 25 bin 233, İsviçre 10 bin 897, İngiltere 9 bin 529, Güney Kore 9 bin 241, Hollanda 6 bin 412, Avusturya 5 bin 588, Belçika 4 bin 937, Kanada 3 bin 409, Norveç 3 bin 100, Portekiz 2 bin 995, Avustralya 2 bin 766, Brezilya 2 bin 554, İsveç 2 bin 526, Türkiye 2 bin 433, İsrail 2 bin 369, Japonya 2 bin 19, Malezya 1796, Danimarka 1724, Çekya 1654, İrlanda 1564, Lüksemburg 1333, Ekvador 1211, Şili 1142, Pakistan 1102, Polonya 1051 ve Tayland 1045.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya'da Koronavirüsten Dolayı İlan Edilen Olağanüstü Hal 11 Nisan'a Kadar Uzatıldı26 Mart 2020 Perşembe 10:59
  • ABD'de Kovid-19 Salgınında Ölenlerin Sayısı Bini Aştı26 Mart 2020 Perşembe 10:46
  • İngiltere'de Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 465 Oldu26 Mart 2020 Perşembe 10:40
  • Kanada’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 33’e Yükseldi26 Mart 2020 Perşembe 10:34
  • İtalya başbakanı conte'den kovid-19 açıklaması: "görünmez ve sinsi bir düşmanla savaşıyoruz"26 Mart 2020 Perşembe 10:28
  • İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 7 Bin 503'e Yükseldi26 Mart 2020 Perşembe 10:26
  • Fransa'da Son 24 Saatte Koronavirüs Nedeniyle 231 Kişi Öldü26 Mart 2020 Perşembe 10:14
  • BM’den yoksul ülkelere 2 milyar dolar Covid-19 yardımı26 Mart 2020 Perşembe 10:12
  • Sağlık Bakanı Pilli: 2 pozitif vaka25 Mart 2020 Çarşamba 21:05
  • İngiltere'de insanların, hem hasta olup olmadıklarını, hem de hastalığı geçirip geçirmediklerini gösterecek testlerin, "yakın zamanda" halka sunulacağı açıklandı25 Mart 2020 Çarşamba 21:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti