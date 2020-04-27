Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 süresince ulaşım için bisikleti öneriyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüs sürecinde aktif kalabilmek ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde seyahat edebilmek için bisiklet kullanımını öneriyor. Kimi ülkelerde bu süreçte spor ve eğlence amaçlı bisiklet sürüşleri belirli bir süre için kısıtlanmış olsa da pek çok kurum, bu süreçte ulaşım için en iyi tercihin bisiklet olduğunu savunuyor.

Buna göre çoğu ülkede bisikletli ulaşım teşvik edilirken mevcut yollar da insanların daha güvenli ve daha fazla bisiklet sürmelerine olanak sağlamak için bisiklet yoluna dönüştürülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü de bu süreçte fiziksel temastan kaçınmak ve sosyal mesafe için en güvenli ulaşım şeklinin bisiklet olduğunu vurguluyor. “Dünyadaki pek çok şehir Covid-19 salgınını önlemek ve fiziksel temasları sınırlandırmak için bir dizi önlem sunarken pek çok bölgede insanlar, işe veya alışverişe gitmek için yeni ulaşım yöntemleri arıyor.

Bu noktada temel ihtiyaçları karşılamak ve şehir içinde ulaşım sağlamak adına mümkün olduğunca bisiklete binmenizi veya yürümenizi tavsiye ediyoruz. Bu, bir taraftan günlük fiziksel aktivite gereksiniminizi karşılarken çalışma, ulaşım, spor, eğlence ve alışveriş gibi faaliyetlerinizi fiziksel mesafeyi koruyarak yerine getirmenizi sağlar.”