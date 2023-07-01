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SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü yapay tatlandırıcı aspartamı kanserojen ilan edecek

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) gelecek ay yapay tatlandırıcı aspartam maddesini "insanlara kanserojen olabilir" kategorisine alabileceği açıklandı.
Dünya Sağlık Örgütü yapay tatlandırıcı aspartamı kanserojen ilan edecek

Merkezi Cenevre’de bulunan Dünya Sağlık Örgütü’nün gelecek ay büyük bir tartışma yaratması beklenen yeni bir karar alma aşamasında olduğu öğrenildi…

İngiltere’nin saygın medya kuruluşlarından Reuters’ın özel haberine göre, DSÖ gelecek ay birçok paketli ürün ve gazlı içecekte kullanılan yapay tatlandırıcı “aspartam” maddesini kanserojen riski olabilecek olan maddeler listesine eklemeyi gündemine aldı.

ÜRÜNLERİN TARİFLERİ DEĞİŞEBİLİR

Gazlı içeceklerden, çikolatalara, sakızlardan hazır gıda ürünlerine kadar hemen her yerde satılan birçok üründe kullanılan aspartamı “insanlar için kanserojen olabilir” kategorisindeki ürünlerin arasına almayı planlayan DSÖ’nün bu kararını Temmuz ayında duyurmasının beklendiği de belirtildi. Reuters’a konuşan iki kaynak bu kararın Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı olarak çalışan ve kanser hastalığı araştırma uzantısı olan Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından alınacağını duyurdu.

IARC’nin bu ayın başında çalışmalarını tamamladığı ve bu zamana kadar yapılmış bütün araştırmaların incelendiği de aktarıldı. Geçmişte IARC’nin benzer maddeler ile ilgili kararları birçok dava ve yasal süreci de tetiklerken birçok şirket ürünlerinde bu “riskli” maddeleri çıkarmıştı. Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde çalışmalarını sürdüren JECFA, günlük belli bir sınır dahilinde aspartam maddesini güvenli olarak tanımlıyordu.

ABD ve Avrupa’daki denetleme kurumları da 60 kilogram ağırlığındaki bir yetişkinin 12 ile 36 kutu gazlı içecek tüketmesi durumunda risk altında olduğunu duyurmuştu.

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