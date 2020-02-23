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Dünyada ilk: Yumurtaları laboratuvarda olgunlaştırıldıktan sonra dondurulan kadın anne oldu

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Fransa'da kemoterapi nedeniyle kısır kalan kadın, yumurtalarının laboratuvarda olgunlaştırılıp dondurulması sayesinde anne oldu. Bilim insanları, bunun bu yöntemle dünyaya gelen ilk bebek olduğunu belirtti
Dünyada ilk: Yumurtaları laboratuvarda olgunlaştırıldıktan sonra dondurulan kadın anne oldu

Sky News'un "Annals of Oncology" dergisindeki makaleye dayanarak yayımladığı habere göre, meme kanseri Fransız anneden 29 yaşındayken kemoterapi öncesi alınan yedi olgunlaşmamış yumurta, laboratuvarda vitro olgunlaşma yöntemiyle büyütüldü, yumurtalar bu işlemin ardından hücre hasarı ve buzlanma olasılığını ortadan kaldırmak için sıvı azot içinde hızla donduruldu.

Kemoterapi tedavisi nedeniyle kısırlaşan hasta, dondurulan yumurtalarını beş yıl sonra kullanmaya karar verdi.

Kadın, bir embriyonun rahmine yerleştirilmesi sonucu 6 Temmuz 2019'da Fransa'da Antoine Beclere Üniversite Hastanesinde sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

Doktorlar, daha önce yumurtalarına vitro olgunlaşma tedavisi uygulanıp dondurulan bir kanser hastasında başarılı gebeliğin yaşanmadığına işaret ederek yeni yöntemin, yumurtalık dokusunun hastaya yeniden naklinde bazı kanser türlerinde rastlanabilen "kanserin yeniden tohumlanması" riskini de engellediği belirtti.

Uzmanlar, büyütülen yumurtaların hemen döllenip dondurulmadan hastaya nakledilmesi yöntemiyle dünyaya gelen çocuklar olduğunu kaydetti.

Antoine Beclere Üniversite Hastanesi'nde görevli Profesör Michael Grynberg, hastanın, hiçbir zorlukla karşılaşmadan gebe kalması ve sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek "Bu başarı, doğurganlığın korunması alanında bir dönüm noktası." ifadesini kullandı.

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