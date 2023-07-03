Dünyanın en sık kullanılan yapay tatlandırıcısı kanserojen ilan edilecek

Reuters'ın ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı habere göre, dünyanın en yaygın yapay tatlandırıcılarından biri, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önümüzdeki kanserojen olarak ilan edilecek ve gıda endüstrisi ile karşı karşıya gelecek.

Coca-Cola'nın içeceklerinden Mars'ın Extra sakızlarına ve bazı Snapple içeceklerine kadar ürünlerde kullanılan aspartam, Temmuz ayında ilk kez Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından "insanlar için muhtemelen kanserojen" olarak listelenecek.

Kaynaklar ajansın, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) kanser araştırma kolu olduğunu söyledi.

IARC kararını, yayınlanmış tüm kanıtlara dayanarak bir maddenin potansiyel bir tehlike olup olmadığını değerlendirerek alıyor ve IARC bir kişinin bir üründen ne kadarını güvenli bir şekilde tüketebileceği yönünde ise bir tavsiyede bulunmuyor.

IARC'nin geçmişte farklı maddeler için verdiği benzer kararlar, tüketiciler arasında bu maddelerin kullanımına ilişkin endişeler yaratmış, davalara ve üreticiler üzerinde baskıya neden olmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü ve Gıda ve Tarım Örgütü'nün Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi JEFCA, 1981'den bu yana aspartamın kabul edilen günlük limitler dahilinde tüketilmesinin güvenli olduğunu bildiriyor.

Örneğin, 60 kilo ağırlığındaki bir yetişkinin risk altında olması için her gün içecekteki aspartam miktarına bağlı olarak 12 ila 36 kutu diyet soda içmesi gerekiyor.

Bu görüş, ABD ve Avrupa da dahil olmak üzere ulusal düzenleyiciler tarafından geniş ölçüde paylaşılıyor.

Karar 14 Temmuz'da açıklanacak

DSÖ'nün katkı maddeleri komitesi JECFA da bu yıl aspartam kullanımını gözden geçiriyor. Toplantısına Haziran sonunda başlayan JECFA'nın bulgularını IARC'ın kararını açıkladığı gün, yani 14 Temmuz'da kamuoyuna duyurması bekleniyor.