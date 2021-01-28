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Dünyanın en tehlikeli bilgisayar korsan yapılanması çökertildi

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2014’ten bu yana 2 buçuk milyar dolar zarara neden olan, dünyanın en tehlikeli bilgisayar korsanlığı yapılanmalarından biri çökertildi.
Dünyanın en tehlikeli bilgisayar korsan yapılanması çökertildi

2014’ten bu yana 2 buçuk milyar dolar zarara neden olan, dünyanın en tehlikeli bilgisayar korsanlığı yapılanmalarından biri çökertildi.

Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL, ABD dahil 8 ülkenin ortak operasyonuyla bilgisayar korsanlarının yapılanmasını çökerttiğini açıkladı.

‘Dünyanın en tehlikeli bilgisayar korsanlığı’ Yapılanma, ‘dünyanın en tehlikeli bilgisayar korsanlığı yapılanmalarından biri’ olarak nitelendirildi. İlk olarak 2014 yılında bankalara yönelik saldırılar düzenleyen yapılanma, zaman içinde daha büyük saldırılar düzenledi. Geliştirdikleri EMOTET isimli zararlı yazılımla insanların kişisel bilgisayarlarındaki bilgilerini ele geçirip fidye istedi.

Zararlı yazılım içeren internet linkini e-posta yoluyla gönderiyor, linke bir kere tıkladıktan sonra bilgisayardaki bütün bilgiler ellerine geçiyorlardı. 6 yılda toplam 2 buçuk milyar dolar zarar 90 ülkeye yayılan yapılanmanın üyeleri, bu zararlı yazılımı para karşılığı başka kişilere de kiraya verdi. Bilgisayar korsanları 6 yılda toplam 2 buçuk milyar dolar zarara neden oldu. Yapılanmanın 2 üyesi, Ukrayna’da düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Diğer üyelerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

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