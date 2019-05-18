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Dünyanın En Tehlikeli Bilgisayarı 620 Bin Dolara Satışa Çıkarıldı

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Dünyanın bugüne kadar ortaya çıkmış en zararlı yazılımlarının toplandığı dizüstü bilgisayar, internet üzerinden açık arttırma ile satışa sunuldu.
Dünyanın En Tehlikeli Bilgisayarı 620 Bin Dolara Satışa Çıkarıldı

İnternetten alınabilecek garip şeylerin gerçek anlamda çok bir sınırı yok. Hatta bunun için illegal sitelere gimenize bile gerek yok. Basit bir aramayla bir sürü “Bu ne be?” dedirtecek ürün bulmak mümkün.

Bu ürünlerin en sonuncusu, eBay üzerinden açık arttırmaya çıkarılan bir dizüstü bilgisayar. Kendisi dünya üzerinde bugüne kadar görülmüş en kötü virüsleri barındırıyor. Boş bulunup bir ağa bağlarsanız ağda ne kadar cihaz varsa sonunu getiriyor.

Dizüstü bilgisayarda bulunan virüslerden sadece altısının dünyaya faturaları toplamda 95 milyar dolar olmuştu. The Persistence of Chaos (Kaosun Sürekliliği) adıyla satılan dizüstü bilgisayar, bir sanat eseri olarak satılıyor ve satıcı, alan kişiye cihazı bütün bağlantı sistemlerini devre dışı bırakarak teslim edecek.

Cihazın içinde bulunan “Tüm Zamanların En Baş Belası Yazılımları” kadrosunda ise ILOVEYOU virüsü, WannaCry fidye yazılımı, DarkTequila yazılımı, MyDoom ve SoBig solucanları, BlackEnergy rootkit gibi bazı çok büyük zararlar vermiş yazılımlar yer alıyor.

 

Açık arttırma sayfasında, sanat eseri gönderilmeden önce cihazın internet becerilerinin ve girişlerinin fonksiyonel olarak devre dışı bırakılacağı açıklanırken, satın alacak kişinin “bu sanat eserini akademik amaçlarla kullanacağını ve herhangi bir zararlı yazılımı yayma amacı gütmeyeceğini” taahhüt etmesi gerekiyor.

Bu şeytani cihazı satın almak isteyen, saçma şekilde çok parası olan ve muhtemelen kendinden nefret eden insan sayısı ise hiç de az değil. Bilgisayar, açık arttırmada 620 bin dolara ulaşmış durumda.

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